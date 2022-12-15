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臨近年尾，派對一個接一個；「貪靚一族」不只買靚衫靚鞋赴約，十隻手指頭都要裝扮一番，才能成為派對中的焦點！不少人會到美甲店或者在家自行Gel甲，不過消委會近日發現美甲所用的凝膠指甲油含有害物質，7成樣本檢出最少1款歐盟禁用致癌物，部分或影響胎兒健康！當中有逾$200的產品表現僅合格，亦有滿分產品毋須過百，究竟哪些品牌抵買又安全？做Gel甲前參考消委會的報告吧！

消委會早前在市面上搜集25款凝膠指甲油樣本，全部為水溶性樹脂指甲油（soak off gel），需照射UV燈定型，比起傳統指甲油效果持久，可輕度矯形，並繪上簡單設計的圖案。樣本售價介乎$88及$238之間，當中獲滿分的5款產品中，最貴及最平的產品均上榜，包括最貴的Presto LED GEL Brush on Unlimited COlor Gel（LED／UV）和essie.gel-gel nail color，以及售價最低的BEHOLD Professional Gel Polish，最平靚正，反映價格與產品質素未必成正比，消費者應精明選擇。

（消委會提供）

BEHOLD Professional Gel Polish

（消委會截圖）

Presto LED GEL Brush on Unlimited COlor Gel（LED／UV）

（消委會截圖）

essie.gel-gel nail color

（消委會截圖）

今次消委會參考歐盟《化妝品法規》，進行常見於指甲油的有害物質測試，檢測樣本中3種有機溶液（苯、甲苯及二甲苯）、甲醛、多環芳香烴（PAHs）等的含量。

1. 有機溶液：一款含禁用致癌物「苯」

苯、甲苯及二甲苯是指甲油中常見的有機溶液，可溶解和混合指甲油的各種成分，一般會在指甲油變乾的過程中揮發。根據歐盟法規，苯是第一A級致癌物和第一B級可導致基因發生永久性突變的物質，長期接觸可增致癌風險、損害神經和免疫系統，短期則可帶來頭痛、暈眩和心跳加速等問題，屬歐盟《化妝品法規》及內地《化妝品安全技術規範》的禁用物質，不可刻意加入化妝品中。是次測試中，僅Madam Glam Soak-off Gel Polish被檢出每公斤0.26毫克苯，同時是所有樣本中最低分的產品。消委會指雖檢出量微量，但因苯是已知人類致癌物，建議消費者避免選用。

Madam Glam Soak-off Gel Polish

（消委會截圖）

而甲苯屬第二級生殖毒性，歐盟及內地標準限制使用上限為25%。所有樣本均檢出甲苯，從每公斤1.6毫克至47毫克，符合標準上限。不過，因長期接觸甲苯不只對肝臟、神經系統帶來影響，還會影響發育中的胎兒健康，孕婦和哺乳中的婦女應避免使用含甲苯產品。

另外近半樣本含二甲苯，檢出量從每公斤0.99毫克至120毫克，據歐盟法規，二甲苯屬第四級急性毒性，惟未有就其設上限。

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