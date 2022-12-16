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指甲出現黑點、條紋或變色，或是健康出現問題。有皮膚科專科醫生指，健康指甲通常十分光滑，不會有「崩口」或「離甲」情況。若甲面有黑點，並不斷變大、變彎，或是黑色素瘤。若甲面變灰，則可能是受真菌感染。如出現橫直紋、凹陷等，或是營養不足，有粉瘤或疣導致。醫生提醒，日常剪指甲忌剪得太入，以免變成「倒生甲」，亦不應與他人共用指夾鉗，否則很易導致交叉感染。

皮膚科專科醫生陳厚毅

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，指甲是皮膚系統的一部分，與毛髮、皮膚同類，有保護皮膚作用，健康的指甲應呈粉紅色，且表面光滑，不會有「崩口」或「離甲」，若出現變色等異狀，意味受感染或健康出現問題。陳指，坊間常謂指甲底部若無白色半圓（俗稱月牙），即是健康出現問題，但西醫並無此說法，相反，若甲面呈白色，可能是供血不足，出現貧血，「亦可能是肝功能出現問題，營養不良的表徵。」

醫生提醒勿共用指甲鉗，以免傳染真菌。

變灰且離甲 屬真菌感染

陳續說，若甲面出現黑點，亦毋須太恐慌，因多數是指甲「撞瘀」導致，會隨時間消退。但他提醒，若黑點不斷變大、變彎、呈橢圓狀，甚至參透至皮膚，則可能是黑色素瘤，「亞洲人的皮膚癌可生長在指甲內，要份外留神。」

至於指甲變灰，外觀變粗糙且有「離甲」情況，多數源於真菌感染。他說，最常見是患者的腳趾先有灰甲，用同一指甲鉗修剪後，再由「腳傳到手」，「不少人因共用指甲鉗，導致全家感染，建議應最少1人1個指甲鉗。」另外，修剪指甲亦有技巧，陳指不少人因想保持整潔，將指甲剪得太入，當指甲長回時，有機會「拮入肉」，變成「倒生甲」，不但影響外觀，亦增痛楚、感染及含膿風險。

有橫紋 可能營養不良

另外，指甲出現橫紋，可能與營養不足有關，有直紋且呈凹陷，則可能由粉瘤或疣導致。陳解釋，當營養不夠時，指甲生長時會形成「一截截」，看起來就像橫紋。若是長了粉瘤或疣，指甲基質或因受壓迫，而出現直線凹陷，「若指甲四側溝槽愈來愈闊，可能是甲溝炎，慢性患者易因手指長期浸水出事，甲面會變得凹凹凸凸。急性患者的指甲會有白點，指甲及皮膚紅腫、疼痛及流膿。」

陳厚毅續說，日常護理指甲，只需定時修剪即可，洗手後要「抹埋指甲溝」，遇到壓力時不要以咬指甲紓壓，也不要習慣「撕走破損的指甲」，便可保持甲面健康。







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