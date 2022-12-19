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陳藝賢醫生（陳靜儀攝）

公院人手離職不斷，港府早前倡研強制服務年期「留人」。身兼兩公院部門主管的陳藝賢坦言，深信所有投身醫療行業的專業人員，初心是「想幫人」，最重要是令同事時刻記得當初使命感。他坦言，當有同事離職需了解原因，「若能發揮所長，工作上有滿足感，同事是否會留低？」

陳藝賢指，執掌瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院內科及老人科後半年，便遇上新冠疫情爆發。身兼顧問醫生的他，最憂心病毒殺傷力強如沙士，故爆疫初期每周舉行部門座談會，冀及時掌握及釋除同事疑慮，「2003年我在前線都好驚，心知同事必恐懼新病毒，故設快速溝通渠道，當日開會首張投影片便強調"Staff Safety is a Priority"（員工安全最重要）。」

同事離職必深入了解原因

陳指，隨疫情發展，同事由最初擔心裝備不足，轉為關心工作量加重，「疫情下有不開心、有失落、有困難，惟挑戰亦帶來機遇」。他舉例，教病人做運動的心臟復康療程原本需實體進行，疫下卻促成遙距先導計劃推進，「若無疫情未必成事」。聯網內及各聯網間協作亦更緊密，「內科打緊仗，外科、骨科，甚至兒科都會支援，均是疫前難見」。

對近年離職潮，他說醫院一向有人手流失，但作為管理層，要反思如何將流失降至最低。他指，每次同事離職「都跟同事傾好耐」，以了解部門不足之處，「像同事想精進技術，但排給他的手術太少，主管是否要調整訓練安排？」他補充，各人發展軌迹不同，如因移民或轉投私院確難以挽留，最重要是了解原因，「若能給予機會同事發揮，自可提升工作滿足感。」







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