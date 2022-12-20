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骨質疏鬆症和成骨不全症均會令骨骼脆弱和易斷，對患者日常造成不便，惟目前的藥物或會增加心臟病發、中風等風險。

浸大團隊研發的新藥正處於臨床研究前開發階段，盼2024年起於美國和內地臨床試驗。（浸大提供）

浸大團隊早前發現有分子標靶可抑制影響骨骼形成的硬骨抑素，並篩選和製作出可用於成骨治療的新型適配子，為病人提供新選擇。新藥正處於臨床研究前開發階段，冀在2024年起，可於美國和內地進行臨床試驗。

由浸大整合生物信息醫學與轉化科學研究所所長呂愛平、浸大羅守輝骨與關節疾病轉化醫學研究所所長張戈、及浸大中醫藥學院助理教授于媛媛領導的研究團隊指，骨質疏鬆症是一種代謝疾病，會導致骨質密度和強度下降，令骨骼變得脆弱和易斷；而成骨不全症又稱「脆骨症」，是罕見先天性遺傳病，特點是骨骼極之脆弱。

團隊續指，「Wnt訊號通路」調節負責骨骼組織再生的幹細胞，而硬骨抑素是一種抑制骨骼形成的蛋白，透過對抗此通路抑制骨骼形成，故抑制硬骨抑素，便能促進骨骼生長。

現有藥物 增心臟病中風機會

雖然美國食品藥物管理局（FDA）在2019年批准使用抑制硬骨抑素的單抗藥物治療絕經後骨質疏鬆症。有研究顯示單抗可提升患成骨不全症小鼠的骨骼重量和強度，惟因硬骨抑素具備保護心血管系統的作用，單抗藥物在臨床試驗中會增加心臟病發、中風和心血管疾病致死的風險，故被FDA要求在藥物標註黑框警告。

張戈指，團隊早前成功發現可用於成骨治療的分子標靶，並開發出相應適配子藥物，有望將來研發新一代硬骨抑素抑製劑，為病人提供新選擇。團隊透過基因學研究方法發現，當硬骨抑素失去位於核心區域的「loop3結構域」，其對「Wnt訊號通路」的對抗作用會被抑制，但保護心血管的作用則不受影響，這暗示了「loop3結構域」可作為抑制硬骨抑素的分子標靶。

團隊繼而採用組合技術，篩選可抑制「loop3結構域」的適配子，即可選擇性地與分子靶標如特定蛋白質結合，並抑制蛋白質之間的相互作用，從而達到某些治療效果的單鏈脫氧核糖核酸或核糖核酸分子。

盼2024年起 作臨床試驗



團隊最終選出適配子「aptscl56」，透過絕經後骨質疏鬆大鼠模型和成骨不全小鼠模型測試，成功證實「aptscl56」有效促進兩種病鼠的骨骼形成，且不會增加患上心血管病的風險。

團隊稱，適配子藥物對溫度有良好穩定性和易於合成，但容易快速降解和被腎臟過濾，故對「aptscl56」的化學特性作出調整，製作出半衰期更長的適配子「Apc001」，並證明同樣可促進兩種病鼠骨骼形成、增加骨骼重量、改善骨骼微結構的完整性，並改善骨骼活動能力。適配子「Apc001」已於2019年獲FDA的孤兒藥認定，以治療成骨不全症。新藥正處於臨床研究前開發階段，團隊冀在2024年起，於美國和內地進行臨床試驗。