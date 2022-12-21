收藏文章

「陳醫師，診所到了冬至日會早點休診呢。」Amy說。

「冬至是大節，只是現代不是公眾假期而被忽略了。」我說。

「為甚麼？」Amy問。

「近日天氣終終轉冷，冬至到了。冬至，顧名思義，冬天到了極致。冬至那一天，白日是一年中最短的，過了這一天，白晝逐漸變長，而黑夜逐漸變短。我們說『冬至一陽生』，萬物由『藏』轉『生』的轉捩點，是一個新的開始。在西周時，冬至是一年之首。民間又有冬大過年的說法。」我說。

「這和早點休息又有何關係？」Amy不解道。

「都巿人年中無休，工作繁忙，休息不足，陽氣時常處於消耗狀態。陽氣不足，手腳冰冷，敏感症狀如鼻敏感、濕疹等都常見。冬至開始是大自然一年中陰陽轉換的關鍵時節，人體亦處於陰陽變換的重要階段，這時要好好呵護陽氣。

冬至是一家人吃飯的大日子，可以煲當歸生薑羊肉湯，可助人體順應天時，溫養陽氣，補益精血。」我說。

「一定要吃羊肉嗎？」Amy問。

「當歸生薑羊肉湯出自東漢張仲景的傷寒雜病論。這裏特別使用羊肉，因為羊肉性溫，味甘，入脾、腎經，能益氣補虛、溫中暖下。嚴冬吃特別補益陽氣。當歸性溫，味甘、辛，入肝、心、脾經，具有補血活血、調經止痛、潤腸通便之功效。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳。當歸生薑羊肉湯有溫中養血，祛寒止痛的功效。

在這個基礎上可以加入核桃和杞子，加強補益肝腎的作用。又可以加入黃耆和砂仁，一方面升陽氣，同時化濕行氣，幫助脾胃消化和吸收。紅棗和生薑是好拍檔，能增強脾胃功能。這款當歸生薑羊肉湯加味，正全這一年的冬至，一家大小也能喝。」我說。

「立即提醒媽媽買多點羊肉煲湯。」Amy說。

「還要早點睡覺，早點休息，以保養陽氣。祝大家身體健康，冬至一家團團圓圓。」我說。

下一頁：即睇冬至湯點煲







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情