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「跨代共融」是近年世界各地新興的社會議題之一，談到這個詞彙，大家心中可能浮現日本幼兒園與護老院並置、老人小孩共聚一堂進行日常活動的畫面，或是歐洲近年興起的「青銀共居」的生活社區。筆者記得早年曾往北歐的安老院考察，深被這些理念吸引，年青人能與長輩建立緊密連結，建立一體化的生活圈子。

筆者今個星期很高興參與了一個「跨代共融」的溫馨聖誕慶典，說的正是由我們院舍與嶺南大學合辦的年度大型活動。活動除了有歌舞表演外，更設置聖誕市集，展出由住客及嶺南大學學生大使合作的攤位，例如由住客親身分享生命故事冊的真人圖書館、門球互動體驗、住客手工藝作品展覽等。當天更是邀請了嶺南大學來自不同學科、學會的同學前來與住客慶祝，同學們與長輩唱著聖誕歌，大派聖誕禮物，如同生活在小社區中一起分享節日的喜悅及傳遞祝福，大家都渡過了一個愉快又溫馨的下午，為今年作一個完美的總結。

院舍與大學為鄰 共建跨代共融生活社區

近年香港社會強調「跨代共融」，以塑造長者友善社區。不同的安老服務或教育方針都加入了「跨代共融」的元素，而筆者經營的長者生活社區由於正於與嶺南大學為鄰，去年更開始與他們合作，希望打造一個共融的生活圈。

回顧過去一年與嶺南大學的活動，更是多元化而且充分地實現「跨代共融」的核心價值，在疫情下長輩外出受到限制，人與人之間的交流相對減少，嶺南同學們每次的探訪及活動變成了長輩們最期待的活動之一，從每星期的健康早操、到花園的園藝種植活動、甚至前陣子舉辦的「嶺南遊踪」導賞，都注入年青活力之餘，更見證著這群年輕一代與長輩們友誼的建立，早前住客們在嶺大學生的陪伴下，走進充滿活力的嶺大校園；更運用同學們教授的手機拍照技巧，拍下嶺南大學的每一處特色。這個「年青人走進院舍，長輩走進校園」的活動把這個生活圈加以擴展，長輩不單只局限於院舍生活，而年青人亦不再只是「義工」或「探訪人士」，這個一體化且流動的生活圈，能把長青之間的隔膜消除，做到共創共樂。

「嶺南遊踪」導賞活動，住客們在嶺大學生的陪伴下，運用同學們教授的手機拍照技巧，拍下嶺南大學的每一處特色。

這個「年青人走進院舍，長輩走進校園」的活動把生活圈加以擴展，一體化且流動的生活圈，把長青之間的隔膜消除，做到共創共樂。

院舍活動注入年青活力 傳承生命故事

社會老年學Year 4的同學Tom是每星期健康早操的「健康活力大使」，同時亦是為住客製作個人的「生命故事冊」的小編之一，「計劃令我有更多機會與長輩溝通，改變了我對長者刻版的既有印象，以早操的運動為例，原來我們可以用遊戲形式鼓勵吸引住客運動，令運動變得有趣味性，成為他們每星期最期待的事，同時令我覺得很有滿足感和意義。」

早操由嶺大學生「健康活力大使」帶領，注入年青活力，成為了住客們最期待的活動。

談到製作「生命故事冊」，Tom直言製作生命故事冊並不容易，因為故事內容都由長輩口述，學生們輯錄成書，當中因為時代背景不一樣，經常出現誤解的「笑料」，不過經過溝通及分享後，很快便完成了專屬他的「生命故事冊」，Tom更笑言長輩都是臥虎藏龍，每個故事及經歷都是獨一無二，更比他想像中厲害得多，教曉了他不少人生哲理，「老生常談的大道理其實早已知道，但透過真實分享就變得不一樣」。從來世代之間的隔閡都來自於不同價值觀，現今在這個多元並存的世代，能夠開敞心胸去探索、去挖掘別人的故事，了解不同世代有不同思考模式，更有助實現共融的價值，而同學們能透過了解長輩們的經歷，學習及領略當中人生哲理，大概這就是生命故事傳承的意義所在。

製作「生命故事冊」時，透過了解長輩們的經歷，學習及領略當中人生哲理，大概這就是生命故事傳承的意義所在。

無疑，面對著高齡長壽世代的來臨，我們在談論社會資源及安老政策的同時，「跨代共融」成為了建構未來社會的重要支援性網絡，不但能促使長者積極參與社會活動，減少孤獨感，更能改善長者精神狀態和生活品質。而年輕人也可通過與長者交流汲取知識和人生經驗，了解不同的人生觀及價值觀。期望未來社會各界能透過跨代的交流來消除偏見，多與長輩接觸了解他們真實的情況及需要，締造共融的和諧社會。

聖誕節日慶典由院舍與嶺南大學合辦，一起分享節日的喜悅及傳遞祝福，渡過了一個愉快又溫馨的下午。

慶典活動更設置了不同的小攤位，當中住客更會親身分享生命故事冊，與大家一起細說自己的故事。

門球活動是深受住客歡迎的日常院舍活動，聖誕市集中住客分享心得，更可與大家一起體驗門球的樂趣。







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