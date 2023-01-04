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隨着醫療科技進步，社會對尖端醫療有一定需求。養和醫院一直致力引入最前沿的技術和儀器，除了為病人提供更多治療選項，亦有助推動本港醫療發展。早於1947年，養和引入本地首部X光機，過去半個世紀，養和亦不斷添置不同高端的儀器設備，包括亞洲首部螺旋放射治療系統、磁力共振導航放射治療機、設立體外受孕中心成功培育全港首個試管嬰兒，至近年把質子治療系統引入本港，務求為病人提供精準醫療服務。主力籌備興建質子治療系統的養和醫療集團營運總監、養和醫院經理（行政）李維文指出，養和在發展尖瑞醫療科技方面，並非單單購入最先進的儀器便可，每當醫院添置新的儀器或技術，除了需尋找合適地方放置儀器外，更要培訓醫護使用新技術，養和亦積極透過臨床研究提升設施使用時的效用，並與廠方探討優化設備的可行性，隨時經年累月，非一日之功。

率先引入質子治療 首要專家技術支援

對李維文而言，近年最大挑戰的項目，必然是興建養和東區醫療中心曹延棨院內的質子治療系統，這是放射治療技術的高端版，尤其適合治療兒童癌症、肺癌及肝癌等，能減少腫瘤附近正常組織吸收輻射量，從而減低副作用。儀器造價固然高昂，但最難的是踏出第一步。「十多年前，養和團隊造訪美國的質子治療中心，當地職員詢問我們有多少醫學物理學家，我方回答有一至兩位，他們覺得『嘥氣』，原來一所質子治療中心起碼要有十至二十位醫學物理專家駐院。」李維文表示，養和醫院現時聘請多位醫學物理學家之餘，亦派醫生前往美國深造，研習質子治療技術的應用。養和致力培訓醫療團隊，冀為更多癌症病人提供療效高、副作用少的治療方案。而位於筲箕灣阿公岩的養和質子治療中心將符合世界一流質子治療中心的標準，與美國頂尖癌症中心如妙佑醫療 (Mayo Clinic) 的質素看齊。

正興建的質子治療系統位於阿公岩養和東區醫療中心曹延棨院，李維文指選址阿公岩的原因是這裡地基的堅實岩石可阻擋輻射。「正因如此，開掘工程亦比預期困難，最終工程須多花一年多才可完成。」

累積經驗、臨床研究 不斷改良治療技術

李維文深信尖端醫療科技可造福病人，有見癌症為本港頭號殺手，養和近年不斷引進診斷和治療癌症的新儀器和技術。除了質子治療，亦積極優化治療方法，例如本來用作掃描造影的磁力共振，經養和的醫生及醫學物理學家鑽研，認為可用於放射治療時定位腫瘤位置，協助實時瞄準癌細胞，減少輻射對附近組織的損害和副作用。「我們花了五、六年時間才成功說服廠方採納建議，為養和醫院調整儀器，以切合實際應用需要。自2019年引入磁力共振導航放射治療機(Unity MR Linac)，我們的團隊亦針對其臨床應用進行多項研究，希望更進一步提升治療成效。」

養和在2019年率先引入全亞洲首部臨床應用磁力共振導航放射治療機(Unity MR Linac)，團隊亦進行多個臨床研究，以發揮最佳治療效果。（資料圖片）

新冠疫情成養和百年難關

走過百年殊不容易，養和在過去一個世紀與香港共同經歷高山低谷，李維文表示最大難關莫過於2003年沙士，以及已持續近三年的新冠疫情。這三年來，李維文每天也要「救火」，雖然自沙士後，院內已設有高規格隔離病房，但新冠個案數量超乎想像，難免對醫院的運作有所影響。「疫情第五波時，有約兩成醫護人員受感染，或因被列作密切接觸者而須隔離致無法上班，人手非常緊絀；市民亦因為擔心感染而不敢前來醫院求醫，我們的感染控制組需迅速因應疫情變化調整醫院的入院及探訪政策，防範院內傳播，盡量減低對病人的影響。」

特定樓層改裝隔離病房 讓院內確診病人繼續治療

李維文透露，在第五波爆發初期曾經有癌症患者在治療期間發現感染新冠，按政府規定應轉往公立醫院，但為免耽誤治療，養和主動與衞生署協商，把這些正在院內接受治療卻不幸染疫的病人留在養和治理。「我們預留特定樓層，讓本院的確診病人得以隔離，並繼續為他們提供合適的診治。要把一整層改裝成隔離病房，是要投放很多資源。」李維文認為，儘管大眾已逐漸適應疫情帶來的不便，但疫情尚未結束，他仍抱持謹慎態度而行。「關於新冠病毒的資訊非常多，例如世界各地和本地都有很多新的研究數據，我們必須篩選出真確而有用的訊息，方可制定對醫院和病人有利的措施。」

在風雨飄搖的當下，迎來養和百周年，李維文不無感慨。「別說一百年，即使五十年，很多人和事也所剩無幾。養和醫院不但能夠屹立百年，更不斷轉化和進步，我們必須繼續秉持謹慎而敢於冒險的精神，才能繼續向前發展。」







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