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不少人都曾「拗柴」，輕微扭傷一般並無明顯痛感，有物理治療師表示，腳踝扭傷可分為4級，輕微扭傷最快2星期即可痊癒，但有研究指34%腳踝扭傷患者會重複性拗柴，可出現關節不穩，影響其他下肢關節，增加其他肌肉及關節的負荷，甚至變成長期痛症，大大影響體能及平衡力，建議進行靜態及動態平衡訓練復康，強化肌肉。

註冊物理治療師蘇雅賢

註冊物理治療師蘇雅賢解釋，踝關節韌帶是將骨骼相互連接來支撑關節，當腳踝突然出現超越關節應有的活動幅度時，便會扭傷，即俗稱「拗柴」，可導致一條或多條腳踝韌帶拉傷，引致部分或完全撕裂。

逾3成患者重複性「拗柴」

她表示，最常見的拗柴是腳腕向內扭，引發前距腓韌帶（ATFL）或跟腓韌帶（CFL）受傷，前者是位於腳腕外前方，後者是腳跟下方。一般拗柴可由最普遍的「行路拗柴」，即步行在不平穩路面發生，或因硬物、爬樓梯、穿高跟鞋不慎扭傷；亦有「慢性拗柴」，即多次性的扭傷致韌帶撕裂，尤其是長者，「感覺似腳痠」。

她續說，腳踝扭傷可分為4級，第一級是輕微拉傷，關節沒有不穩，約2星期即可痊癒；第二級別屬中度斷裂，關節或有不穩，需時4至6星期痊癒。

第三級別為完全斷裂，需接受手術或石膏固定，最少6星期至3個月才康復；最嚴重為骨折，患者會出現紅、腫、熱、痛，不能步行多於4步，指定位置有明顯的壓痛點，需進行石膏或保護托固定或接受手術，康復期需最少6星期至3個月。

若不幸拗柴，物理治療師建議先作冰敷急救，減輕痛感。

輕傷或難察覺

不少人一生中會出現多於1次拗柴，她表示，曾有研究顯示，34%腳踝扭傷患者會重複性拗柴，如小腿外側的腓骨肌，其作用為穩定腳腕，防止腳腕扭傷，但當多次重複性拗柴後，將大大減低肌肉的保護性及穩定性，一旦關節或者肌肉負荷過重，就有機會再度拗柴，甚至演變成第2至3級扭傷，嚴重或轉化成長期痛症，影響體能活動力。

部分人或曾經歷「無痛拗柴」，蘇雅賢指輕傷者或未必能察覺，不影響日常生活，但有70%至80%人的平衡力會變差，甚至影響其他下肢關節。她提醒，曾有腳踝扭傷史、沒有使用關節保護托、踝關節背屈活動幅度不足等，都是拗柴「高危族」。

此外，部分患者扭傷後並無紅、腫、熱、痛，蘇雅賢指或與扭傷並無關係，主要是因腳腕關節受壓，「行路多咗或搬物件多咗」，只屬暫時性。