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「10，9，8，7，6，5，4，3，2，1... ... 」 才倒數到零，101大樓的煙火，已經砰砰啪啪，轟隆起來。在一片歡呼聲中，新的一年，2023年，宣布正式的到來。不管去年發生過什麼事，有多少沒有完成的心願，皆隨著倒數聲停留在那裡。趕緊合十，閉上眼睛，向著那還沒消逝的煙火，許下新一年的願望。

舞台上表演的勁歌熱舞，伴隨煙火的降落而響起來。三年一直受疫情所困，今年終於稍為鬆綁，可以盡情的狂歡起來。零時過去，跨年晚會中，廣場上依舊擠滿了，來賞煙火，來看演唱會的人群，不曾願意離開。離廣場足足400米以外，下一個捷運站前，交管封鎖的忠孝東路上，人群滿得看不到盡頭。

阿里山上，冰冷的清晨，天亮的一刻，所有人高舉他們的手機，爭相拍下太陽從山峰慢慢升起的一剎那。明明每天都有日出，但是今天清晨的山上，如同除夕夜的西門町一樣，擠滿了一層又一層的人群，跟前方的雲海相映成趣。下山時浩浩蕩蕩，好比年宵花市；山腰間也密密麻麻，停滿了起碼20台的遊覽車，好不熱鬧。

在迎接全年第一道曙光時，有許下什麼的願望嗎？在璀璨煙火底下，有想到要完成的目標嗎？還想不到新年願望？還沒有立下奮鬥的目標嗎？不要緊，今年有1號和2號，兩天的公眾假期，可以讓大家好好的細想，周詳計劃一下。無論如何，新的一年，新的一天，新的早上... ... 每一刻，每一分，都是獨一無二，值得珍重的。

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