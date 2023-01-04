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「近日天氣又再轉冷。」Rachel說。

「在二十四節氣中，一過『冬至』，便是最後的兩個節氣『小寒』和『大寒』了。有小也有大，顧名思義，小寒表示天氣寒冷，大寒則更冷。」我說。

「都是大溫大補的時候了？」Rachel問。

「小寒節氣十分寒冷，養生重在養腎溫陽，在飲食上，暖身活血補氣為主。冬藏之後就是春生，寒至極時，便是即將回暖之時，生物界開始萌動。現在把握進補時間，讓新一年有足夠氣血升發。」我說。

「應該吃甚麼？為甚麼有些人會虛不受補？」Rachel問。

「體虛本來應該進補。一般溫補藥也有很多層次，溫與熱，溫次於熱。例如一般偏溫的，常見有淮山、蓮子。巴戟天、杜仲溫補力再大一點。相對來說，鹿茸的溫補壯陽的力大得多。

溫補力越大，脾胃要較費勁去消化和吸收。都巿人吃喝生冷較多，運動又少，脾胃虛寒者佔多，因此脾胃沒太有能力消化。這時候應先調補脾胃，才進補。

所以沒有虛不受補，只是補不得法。」我說。

「原來如此。」Rachel說。

「小寒節氣有十五天，這時可以煲雞骨湯。雞本來性溫、味甘，入脾、胃經，有溫中益氣，補精、填髓的功效。雞骨就增加補腎作用。補腎食物還有栗子和腰果。栗子性溫、味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾，補腎強筋，活血止血。腰果性平、味甘，入脾、胃、腎經，功效包括補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。

有時還下點微雨，食物方面也留意一下健脾袪濕。可以選擇冬菇。冬菇味甘、性平，入肝、胃經，能補脾胃和益氣。

現在不少新冠康復，又或感染者。要預防感冒，可以吃洋蔥，性溫，味甘、微辛，入肝、脾胃和肺經，有理氣和胃，發散風寒，溫中通陽的功用。

這些材料可以煲成小寒時令湯水。」我說。

「這個一月對自己好一點，好好補一下。」Rachel說。

「新一年祝大家新年進步，身體健康。」我說。

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