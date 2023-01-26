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隨著政府放寬防疫措施，加上新冠肺炎確診者於1月30日起將毋須再申報或隔離，意味著大家都要學習與新冠病毒「共存」。然而共存還共存，大家還是不能輕看病毒入侵身體後所造成破壞，有病始終要多休息、多喝水，如果有發燒、喉嚨痛等病徵，可服用含撲熱息痛（Paracetamol）的藥物以紓緩不適。然而本港含撲熱息痛成分的非處方藥物眾多，加上近月出現一股（含撲熱息痛的）止痛退燒藥搶購潮，而導致出現缺貨及有抬價的情況！為此，消委會與衞生署合作，並在香港科研製藥聯會協助下，推出「毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器」，列出逾600款毋須醫生處方的相關藥物，方便大家參考及選購！

消委會推出的「毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器」共列出684款毋須醫生處方的相關藥物，註冊編號及成分一目了然。

（截圖自消委會網頁）

消委會「毋須醫生處方已註冊的撲熱息痛製劑名單搜尋器」的用法好簡單，只要輸入藥物的中文或英文名稱，而該藥物已在港註冊，搜尋器即會顯示其註冊編號及成分，部分藥物亦附以相片供參考！消委會指，搜尋器內的684款含「撲熱息痛」成分的藥物可分為以下4類：

1. 只含有撲熱息痛一種有效成分的口服固體製劑包括藥片及膠囊等，通常每粒含有500毫克撲熱息痛，也有含300毫克或250毫克的撲熱息痛產品，主要供12歲以上人士服用；

2. 只含有撲熱息痛一種有效成分的口服液體製劑，主要供12歲或以下人士服用；

3. 只含有撲熱息痛一種有效成分的肛門栓劑，主要用於嬰兒；

4. 含有撲熱息痛的複方製劑，常用於紓緩傷風感冒症狀。

只要輸入藥物的中文或英文名稱，而該藥物已在港註冊，搜尋器即會顯示其註冊編號及成分，部分藥物亦附以相片供參考！

（截圖自消委會網頁）

消委會亦提醒大家，使用含有「撲熱息痛」成分的藥物時，應留意以下事宜：

1. 片劑或膠囊等口服固體製劑有不同分量，一般用於成人及12歲以上兒童；

2. 藥水或口服溶液用粉劑等口服液體製劑則一般用於12歲或以下兒童，家長應按照包裝或說明書指示，使用帶刻度的針筒或藥匙，以準確地量度劑量；

3. 服用過量的「撲熱息痛」可能會導致肝臟損傷，正常成人在24小時內不應服用超過4,000毫克的「撲熱息痛」，即24小時內不應服用超過8粒（每粒含500毫克）撲熱息痛的口服藥片。如果沒有醫生的指示，用於止痛，不可服食多於5天；用於退燒，不可服食多於3天，故毋須囤積大量相關藥物；

4. 兒童或有特定病況的人士，應按照包裝或說明書指示及／或按醫護人員建議減少服用量；

5. 對「撲熱息痛」成分敏感人士，請勿使用，患有腎病、肝病或正服用抗凝血藥（例如：Warfarin「華法林」）人士於服用前，應先徵詢醫護人員的意見。







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