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小學開始，老師已不斷教導——做人，必須有人性（當然是光明面），縱使做不成好人，也不要做壞人，未能參與建設社會，也不要搞破壞。做一個有人性的人，切勿變成禽獸。

每個人都有光明面與黑暗面，自己應努力將後者降到最低，因黑暗面對你的人生極具摧毁性。

切勿將自己變成冷血兇殘無良的野獸。

點樣才算有人性（光明面）？包括：有思想、有感受、有感情（親、愛、友），有是非之心，有羞恥之心，有善惡之心，有同情及同理之心，有惻隱之心；堅守慈愛、正義、善良；追尋真善美；接受道德倫理規範。

禽獸當然天生獸性，又如何？上述一齊全冇之外，更加是冷血、兇暴及殘忍，傾向以虐待為樂，永冇罪惡感覺。

今日突然講這主題，因一宗經典虐待外傭案，到了終極判決。

此案起至2010年，一對沒人性，只有獸性的僱主夫婦，名戴志偉及區玉珊，長時間向印傭Kartika施以奴隸式的殘酷虐待，包括以熱熨斗、單車鏈及鎅刀襲擊，每晚只准睡在廁所或椅子上，食的盡是食物殘渣。

到案件被揭發時，Kartika身上共有新舊疤痕45處，分布在面部、四肢、背部、腹部、耳朵及膝頭，全部永不磨滅。

是甚麼原因令這對夫婦變成兇殘禽獸？如今，雖然坐完監，但仍不知悔過，「玩失蹤」，逃避為自己過錯作出金錢上的賠償。

故此，法庭雖判kartika獲共120萬賠償，但看來，能收足的機會相當微。

香港有30多萬外傭，對社會整體貢獻，非常龐大，全部離鄉別井到港，就為謀取生活。佢哋與僱主，先天就處於強弱不均的形勢。基於僱主處於強勢一方，很易造成欺凌甚或虐待情況出現。

虐待處於弱勢的外傭，乃十惡不赦的罪行。

我親眼見過的，也有無數個案。輕的口頭絕不尊重，只稱為「菲妹」、「印尼妹」等等。

較重的，在起居飲食方面，只提供基本甚或低過基本，也絕少視外傭為一個也應受尊重的個體。日日責罵外，事實，動粗也非罕見。

律師老友早年處理過一單，正是鄰居在毫無理據下，懷疑菲傭盜竊，如此，就在天寒地凍晚上趕出家門，其哭聲令老友開門查看，但見一個衣衫單薄的赤腳女傭在痛哭，身邊甚麼也沒有，包括行李及財物。

其僱主何其冷血？懷疑犯案，可以報警。豈可扣起外傭一切就趕出家門？

歷年來，一宗又一宗 虐待外傭案件不斷發生。對於沒人性的僱主，法庭應該重重判罰，向社會發出明確信息。

將外傭視為家庭一份子，互相關懷，互相尊重，乃作為僱主的基本道德。

事實，外傭表現不佳，你可以辭退。若犯法，可以報警。但絕不可在實力強弱懸殊之下，沒人性地施以虐待！ 社會，一定要為公義發聲，也要為保護弱勢社群而堅持！



