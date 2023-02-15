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15/02/2023作者:健康大晒

消委會 | 測試15款家用體溫計！探熱針/耳探/額探有齊！邊款最準確？邊款最方便舒適？得呢款5星！名牌百靈跌眼鏡？（附詳細評分）

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　　每個人家中可能都會有體溫計，以監察日常身體狀況，特別是疫情下，體溫計變得更重要。你有沒有懷疑過家裏體溫計的準確度？怎樣量體溫，先可以減少出現偏差？不小心打破水銀探熱針，又可以怎樣做？消委會測試了市面15款家用體溫計，竟然發現部分樣本的準確度較低！邊款準備？邊款買得過？一齊睇落去！

 

消委會測體溫計│測試樣本 + 測試項目

 

　　消委會指今次的測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）負責統籌，於歐洲實驗室進行。15款家用體溫計樣本均在香港有售，當中4款是售價相對便宜的接觸式體溫計（熱敏電阻量度溫度），價錢由$42至$98不等，可用於腋下、肛門、口腔；11款是售價較高的非接觸式設計（主要以紅外線訊號探測溫度），售價由$199至$828不等，可用於額頭表面或耳道。

 

15款家用體溫計樣本(圖片來源：消委會)

15款家用體溫計樣本(圖片來源：消委會)

15款家用體溫計樣本(圖片來源：消委會)

 

消委會今次家用體溫計測試項目分為：

 

● 性能（準確度、穩定度）

● 堅固度測試

● 使用方便程度和舒適度：由30位用家實際試用

● 說明指引清晰及詳盡度

 

下一頁：看測試結果：準確度+穩定度！

 

 

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