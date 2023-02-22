收藏文章　

22/02/2023作者:陳沛思

鼻敏感與肝、肺有關！治療卻離不開治脾！「熬雞骨湯」健脾補腎，一家大細都啱飲！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #食療 #鼻敏感 #健脾 #補腎 #過敏性鼻炎 #打噴嚏 #鼻塞 #脾 #肝 #肺 #腎 #臟腑 #熬雞骨湯 #運動

　　「靖靖上星期鼻敏感發作。這個星期較為乾燥，反而好一點。」靖靖媽媽說。

 

　　「鼻敏感正式病名為過敏性鼻炎，中醫因病者情況，稱為鼻淵、鼻鼽。《黃帝內經》之《素問·氣厥論》提到︰『膽移熱於腦，則辛頞鼻淵。 鼻淵者，濁涕下不止也。』可以看到，早在黃帝內經時期，已經有鼻敏感的患者了。內經寥寥數語，言簡意賅地指出了鼻淵的典型症狀，就是打噴嚏、流涕、鼻塞，甚至頭痛頭昏，嗅覺減退。」我說。

 

　　「鼻敏感發作的原因是甚麼？」靖靖媽媽問。

 

　　「早上通常流涕，打噴嚏，晚上反而鼻塞較多。」我說。

 

　　「說來也是。為甚麼？」靖靖媽媽問。

 

　　「打噴嚏、流鼻水，兩者都是從身體排出氣體和液體。從身體排出東西，這是疏泄。中醫角度，肝主疏泄，早上乃陽氣釋放的時間，和肝疏泄作用相應。打噴嚏、流鼻水是病態疏泄，一是肝太旺，所以疏泄太過，二是體內垃圾多，要通過肝的疏泄作用排出來。

 

　　鼻塞剛好相反，是疏泄不足，又或收斂太過。肺主肅降，具有向內收斂和向下通降的作用。 晚上正是陽氣收斂時，大自然的能量往下收。寒主收引，若太寒或肺太強，收斂太過，也會導致鼻塞。

 

　　而疏泄和收斂也要平衡和協調，就是脾負責了。無論肝太旺或肺太強，脾也失職。所以治療鼻敏感離不開治脾。久病傷腎，腎是氣血的貯存庫，腎虛會影響身體各個機能運作，百病叢生。」我說。

 

　　「這樣看來，所有臟腑都有關。」靖靖媽媽說。

 

　　「正正是中醫的整體觀。身體有毛病，豈會只有一個地方出問題。靖靖的情況，除了服中藥，平日飲食和生活作息也要注意。我建議可以熬雞骨湯。熬雞骨湯能把骨中的精華都取出。除了雞骨外，還可加入南瓜、紅蘿蔔、淮山和栗子。南瓜和紅蘿蔔健脾，淮山和栗子補腎。熬雞骨湯一家大小也能喝。

 

　　另外，現在天氣不是太熱，是行山的好時候。小孩子上課時間太長，又恢復了全日制，常常坐，少活動。活動少了，氣血運行也減慢，寒氣漸生，水液流通慢又導致痰濕出現。」我說。

 

　　「這個周末就和靖靖一起做運動。」靖靖媽媽說。

 

熬雞骨湯

 

(圖片由作者提供)

 

材料（4人分量）︰

 

紅蘿蔔1條、日本南瓜半個、鐵棍乾淮山1兩、栗子10粒、生薑2片、雞背骨半斤、3湯匙有機蘋果醋、少許黑胡椒

 

(圖片由作者提供)

 

製作方法︰

 

　　1.    紅蘿蔔去皮切塊。

 

　　2.    日本南瓜洗淨去核，連皮切塊。

 

　　3.    雞背骨加入鍋中，加水2公升，加有機蘋果醋和少許黑胡椒。

 

　　4.    再加入其他材料，大火煲滾後放入真空煲24小時。

 

　　5.    取出即時飲用。剩餘的可放冰箱，隨時翻熱飲用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多陳沛思文章 ›

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

你可能感興趣
#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #食療 #鼻敏感 #健脾 #補腎 #過敏性鼻炎 #打噴嚏 #鼻塞 #脾 #肝 #肺 #腎 #臟腑 #熬雞骨湯 #運動
最新文章
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
財政預算案2023-24
大國博弈
More
Share