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乾眼症不但會導致「眼乾乾」，更會令人「淚汪汪」。有眼科專科醫生指，乾眼症可分為缺水型及蒸發型，前者因淚水不足致眼乾，後者多數因瞼板腺功能障礙引起，患者或因反射性眼淚分泌，不斷「標眼水」。除了常用電腦、愛化粧均是風險因素之一。有患者因不斷流眼水，致無法入睡，或每隔1、2小時便要滴眼藥水，對生活造成大困擾。

眼科專科醫生湯文傑

眼科專科醫生湯文傑指，眼淚由水、油和黏蛋白質組成，可保持眼睛濕潤及舒適。他指，乾眼症可分2大類型，缺水型成因是淚腺無法產生足夠眼淚，蒸發型則是瞼板腺功能障礙導致，「瞼板腺分泌的油脂質可延緩淚水蒸發，一旦堵塞自然令眼睛易乾。」

瞼板腺堵塞致眼乾 反射分泌淚水

湯解釋，瞼板腺功能障礙屬慢性炎症，約70%乾眼症屬此類。瞼板腺堵塞成因眾多，如皮膚上共生細菌生物膜覆蓋至眼瞼邊緣，致細菌的外毒素滲入瞼板腺；亦有女士畫眼粧後，卸粧不徹底致睫毛液等化粧品殘留，「或常畫內眼線，致瞼板腺出口被堵塞。」如常戴隱形眼鏡，尤其是「大眼Con」，亦可能增加細菌滋生風險，導致眼睛發炎。

另外，因玫瑰痤瘡誘發酒渣鼻者，通常有較多蟎蟲在眼睛周邊，亦有機會令瞼皮腺堵塞。湯補充，西式飲食易令人體Omega-3和Omega-6脂肪酸水平改變，亦可能影響油脂延緩淚水蒸發的功能。

湯指，當瞼板腺長期堵塞，會令淚水供應不穩定，患者或因反射性眼淚分泌，不時「標眼水」，並會出現不斷交替的乾澀及黏膩感、反覆紅眼等，縱使未有即時影響視力，亦十分擾人。對初期患者，眼科醫生多數會處方人工淚水或藥膏，以潤滑眼睛，惟約20%至30%病人滴眼藥水、搽藥膏亦無效。他說︰「有患者每1、2小時便要滴一次眼藥水；亦有人因不停標眼水而瞓唔到、容易驚醒。」

有患者每小時要滴藥

因此，對較嚴重患者或要使用熱量脈動治療。湯指，通過特殊治療探在眼瞼內加熱按摩，可使堵塞瞼皮腺的油脂溶化，緩解乾眼，一般治療效果可維持9個月至1年。另可採用強脈衝光（彩光），通過脈衝光能量加強眼瞼血液循環，改善不正常血管狀況，以調節油脂分泌。湯說︰「另外，在個別情況下，可通過小手術將排淚的淚管關閉，使眼睛保留更多淚水，但通常極少人需做手術。」