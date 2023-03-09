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婦科癌症不容忽視，子宮內膜癌在2020年更是本港女性的第4號常見癌症。

有婦科醫生指，隨著科技不斷發展，最新的機械人內窺鏡系統，結合3D高清影像系統及鉸接式的前端鏡頭，有助進行單孔腹腔鏡手術（SILS）及經陰道自然腔道內鏡手術（vNOTES），免除在肚皮開多個孔切除婦科腫瘤的必要，既減少出血情況及術後疼痛，又可縮短住院時間及加快復元。

港怡醫院年初新設婦科腫瘤治療中心。圖中為港怡醫院執行總裁曾慶亷、左二及右二分別為港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監吳東耀及陳嘉倫。（冼偉倫攝）

港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監陳嘉倫解釋，婦科腫瘤出現的位置包括子宮、腹膜等，且分為原發性及轉移性，每種腫瘤的檢查和預防方法不盡相同。其中子宮內膜癌早期便有病徵，患者會異常出血，故只要在出現病徵時立即求醫便可。但子宮頸癌早期沒病徵，發現異常時，病情往往已發展至嚴重階段，故25歲或以上有性經驗女士，宜定期做抹片或HPV檢查，以及早發現腫瘤。而婦科腫瘤治療方法包括透過腹腔鏡及機械人輔助手術、腹腔溫熱灌注化療，或前哨淋巴結造影等移除腫瘤，又有放射治療，以及術前輔助性、輔助性或術後治療，如化療、荷爾蒙療法、標靶冶療等。

為醫生提供廣闊視野 精準施術

港怡醫院婦科腫瘤治療中心聯席總監吳東耀指，以往要切除婦科腫瘤或子宮，一般會進行多孔腹腔鏡手術，要在病人肚皮上開3至4個孔，但隨著科技不斷發展，最新的機械人內窺鏡系統，結合3D高清影像系統及鉸接式的前端鏡頭，有助進行先進的SILS及vNOTES，減少出血和疼痛等。

他稱，SILS只需在肚臍開1.5至2.5厘米的切口，便可容許5至12毫米的手術儀器取出組織，再以人手在體外把其切成小塊除去，不但能輕易切除畸胎瘤等，切除的組織亦會留在標本袋內，不怕被遺留於腹腔中，安全性高；vNOTES則經陰道進行，不需在肚皮開孔，術後沒疤痕。

吳又說，進行腹腔鏡手術的傳統儀器不能彎曲，醫生即使有充足經驗，在使用上也會面臨挑戰，但新一代機械人內窺鏡系統的鉸接式儀器，鉸接角度達110度，鏡頭可屈曲成C及S形，活動靈活，能為醫生提供廣闊視野，精準切除腫瘤。他強調，機械人輔助手術仍由醫生主導，只是醫生不用再久站在病人身旁，可舒適坐在較遠處控制機械人靈活進行手術，「若同時有幾個傷口，人手做手術難免觸碰到，增加出血量，但機械人卻可準確地只影響一個地方」。

有子宮內膜癌患者 術後翌日可下床

70歲莊女士3年前發現患早期子宮內膜癌，要進行vNOTES手術切除子宮。她指，最初擔心做手術留疤，但術後完全沒痕迹和不適，笑言：「我問醫生，其實究竟有無做到手術？」她術後翌日已可下床，第3日便出院，只需定期覆診，至今沒復發。

吳東耀形容，醫學界已使用機械人輔助手術約15年，相信隨科技進步，相關儀器將愈來愈優秀和便宜，惟提醒每名病人狀況不同，建議與醫生討論並選擇最合適治療方案。







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