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原本三年前出發的耶路撒冷馬拉松比賽團，終於在本月初成行，並且順利完成，參加者享受了一段前所未有的旅程，帶著歡樂及滿足感，返回香港了！

今次是筆者第三次到以色列，期間遊覽耶路撒冷、死海及參加耶路撒冷馬拉松比賽，和先前兩次（26／03／2019曾經分享）都大同小異，所不同的是經驗多了，所以選擇入住的酒店比之前更舒適及方便，多了時間參觀及享受美食。以色列與其他海外比賽團不一樣，所有晚餐都是在入住的酒店食自助餐，而且食物種類超過百種，琳瑯滿目，令筆者有選擇困難症，包括每朝自助早餐也如是，今次旅程令筆者增磅不少。

今期要分享的是旅程的第一天及最後的三天，由於今年改乘另一航空公司航班前往以色列，第一次早上到達，比起上兩次半夜才到，多了一整天遊覽以色列特拉維夫，這裏景色優美，藍天碧海，空氣清新。我們還住在一間建在沙灘旁邊的酒店，第一晚便看到日落晚霞，美得令人感嘆不已。翌日晨跑沿著沙灘旁邊，跑出直達海心的堤壩，遙望見不到盡頭的地中海，偶然回望市區，見到太陽正在冉冉上升，令人心曠神怡。在堤壩見到不少市民在釣魚，突然見到勾在魚竿上的魚餌，竟然是和筆者手掌般一樣大的模型墨魚，相信在這裏上釣的魚，必定是有一定的分量了。

圖中遠處為直達海中心的堤壩。（相片由作者提供）

團友們跑到盡頭拍攝美景，市民則在此垂釣。（相片由作者提供）

堤壩盡頭回望市區見到太陽正在冉冉上升。（相片由作者提供）

遙望見不到盡頭的地中海。（相片由作者提供）

第十天我們離開以色列，過境進入約旦，由於入境手續繁複，加上路途遙遠（根據領隊介紹，約旦面積等於香港90倍），傍晚才到達伯特拉古城，沿途怪石嶙峋，巧奪天工，令人讚嘆造物主的偉大。我們入住建築在海拔一千七百多米以上，依山而建的酒店，有如處身仙境般的雲霧之中。

翌日我們晨早出發，前往聞名已久的伯特拉神廟，當我們買票進入神廟範圍，旅行社安排我們騎馬感受一下沙漠騁馳，大約500米後便要落馬步行，一進入狹窄的石林區，眼前境況令筆者立即想起聖經裏的一句說話：我以前風聞有祢，如今親眼見到祢。以前曾經在電影或電視上看到的宏偉場景，現在親身經歷其中了。筆者沿途錄影，不斷拍攝，每一段路都令人著迷，一邊行一邊讚嘆，直至伯特拉神廟逐漸出現在眼前，身處電影《奪寶奇兵》現場，當時真有不枉此行的感嘆！

石林區的入口。 （相片由作者提供）

沿途怪石嶙峋，巧奪天工（相片由作者提供）

沿途怪石嶙峋，巧奪天工（相片由作者提供）

沿途怪石嶙峋，巧奪天工（相片由作者提供）

（相片由作者提供）

石林區沿途怪石嶙峋，巧奪天工。（相片由作者提供）

筆者與團友們在神廟前合照。（相片由作者提供）

下午行程安排乘坐沙漠四驅車前往「瓦地倫山谷」，因地勢似月亮，故又稱為「月牙谷」，我們在起伏不定及呈紅色的幼沙上飛馳，參觀經風沙侵蝕，地殼移動而形成不同形狀的石雕，有大如一座山，也有細如小動物，根據約旦導遊介紹，這裏的景點超過一萬個，我們用了整個下午，才觀看了四個景點，若要全數參觀，真的要停留在約旦3至4年啊！

乘坐沙漠四驅車觀賞一個人頭側面的大石。（相片由作者提供）

沙漠四驅車。（相片由作者提供）

建築在海拔1,700多米以上，依山而建的酒店。（相片由作者提供）

筆者騎馬感受一下沙漠騁馳。（相片由作者提供）

能夠有機會享受今次旅程，竟然是全賴疫情的影響，源於2019年5月計劃開辦第三團2020耶路撒冷馬拉松，準備2020年3月出發。到了2020年2月初，旅行社安排為參加耶路撒冷馬拉松比賽團的團友舉行茶會，當晚有八成團友出席，細心聆聽旅行社導遊講解行程，真的是未出發先興奮，大家興高采烈，準備四個星期後出發前往耶路撒冷這個聞名已久的聖城。

可惜到了2月17日當天，筆者收到旅行社通知，因香港疫症爆發，以色列由即日起，收緊入境安排，凡從香港出發的入境人士要隔離14天，而航空公司也取消了我們前往以色列的航班，真的令人失望。參加者惟有希望等待疫情過後，再次組團前往聖城，現在只是把這個比賽押後而已。

想不到這一等要等了兩年多，直至2020年10月初，筆者參加倫敦馬拉松比賽，經過幾天身處倫敦，發覺遊人如鰂，而且全部沒戴口罩，才突然醒覺外面已經完全復常，香港落後了，所以回港後的第一篇專欄，寫了：筆者若以香港與倫敦作為比較，香港落後了很多年，與世界脫節、與經濟脫鈎，若不急起直追，距離將會愈來愈遠。

筆者立即聯絡旅行社，開辦2023年耶路撒冷馬拉松比賽團，也聯絡當年被取消參加的跑手，大部分都表示一定會參加，其中一位參加者更提出要求，今次可唔可以加埋約旦旅遊，因為咁遠水路去到以色列，唔去埋約旦好像浪費了這個旅程。於是聯絡旅行社加多三日兩夜旅遊約旦，參觀埋伯特拉古城，由10天團變成13天團，令這個團更為吸引。之後又因以色列航空取消來往香港航班，我們改為乘搭土耳其航空前往，由原本星期一出發的，提前於星期六晚上出發，更因此而由半夜到達，改為早上到達，多了一整天的行程。

後來土耳其航空又取消了星期六這航班，讓我們提前一天星期五晚上出發，團友們更可減少請假日數，更加得益。

轉轉折折，竟然令我們行程更加豐富，見識更廣，享受更好，真的是塞翁失馬，焉知非福！

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