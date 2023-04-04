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長者醫療券計劃自 2009 年起推行，65 歲或以上持有效香港身份證的長者可於私營醫護服務，包括本地的西醫及中醫門診使用醫療券，從而減輕公共醫療負擔。政府近日公布， 4 月 17 日起長者醫療券可支付港大深圳醫院社康中心服務。

繼行政長官李家超在《2022 年施政報告》中提到，容許夫妻共用長者醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備；政府最近再擴大長者醫療券使用範圍，除了港大深圳醫院指定的門診，合資格的香港長者由 4 月 17 日起更可使用醫療券支付香港大學深圳醫院華為荔枝苑社區健康服務中心（華為社康中心）門診醫療護理服務的費用，方便深圳居住的香港長者。

合資格的香港長者無須預先登記、領取或攜帶醫療券，只需親身前往華為社康中心，並出示有效的香港身份證或《豁免登記證明書》，便可使用醫療券支付當日在指定科室／健康服務中心接受門診服務的費用。中心會即時更新其醫療券戶口內的使用紀錄，以及向長者提供印有其醫療券戶口餘額的紀錄。

要留意，相關安排不適用於住院服務，以及須預先繳費的醫療服務和日間手術程序。醫療券也不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品。

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