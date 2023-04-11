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雖然從以色列回港已經兩個多星期，但腦海中仍念念不忘行程中的景點，尤其是初次旅遊的約旦，景點仍然歷歷在目，在前往柏特拉神廟途中，沿途所見的景象，儼如一座一座大山的巨石，被風沙雕刻成無數各式各樣的石像，好像沿途歡迎我們，特別是離開神廟的回程中，見到兩條巨大的魚，平排送客一樣。

沿途所見的巨石，被風沙雕刻成無數各式各樣的石像，好像沿途歡迎我們。（圖片由作者提供）

至於乘搭沙漠四驅車，筆者曾經在杜拜乘坐沙漠四驅車，但兩款截然不同。杜拜的是過百萬的名車，在車內關閉玻璃窗，在空調下舒舒服服，一粒沙也沒有接觸到；但在約旦，則乘搭在舊車改裝的車斗內，無遮無擋，冷風迎面撲來，幸好筆者早有準備，已經穿上羽絨保暖。我們分乘四輛四驅車瀏覽沙漠，筆者乘搭在最後一部四驅車，前面四驅車捲起的幼沙，好像霧一樣，迎面撲來，幸好我們有戴帽及口罩，影響不大。接近三小時的沙漠之旅，大部分時間在一望無際的沙漠上飛馳，間中經過一些山谷位置，見到搭建了不少帳棚，可以讓一家大小入住，讓客人能夠夜觀滿天繁星。

在山谷位置，搭建了不少帳棚，可以讓一家大小入住，讓客人能夠夜觀滿天繁星。

沙漠四驅車

沙漠四驅車

沙漠中也興建了一個營地，有餐廳、遊樂場及泳池等設施，兩旁建設了一些獨立屋、帳幕，讓遊客入住，享受大自然，我們當天的午餐，也是在此營地進食自助餐，與市區酒店沒有分別，令筆者即時感受到世界之大，無奇不有，真的應趁有生之年，享受多一些，見識多一些。

沙漠中輕建了一個營地，內有泳池及餐廳等設施，我們當天的午餐，也是在此餐廳進食自助餐。

由於今次加了約旦旅遊，所以最後三天，我們會横過死海，入境約旦，在橫跨死海的車程中，筆者記得領隊介紹約旦面積是香港的90倍，筆者突然感到自己在宇宙中的渺小，只是沙漠中的一粒沙而已。

今次筆者在死海，是入住一間2018年曾經入住的酒店，因為此酒店房間戶戶向海，所以筆者在露台看到的景色，與當年大致相同，但卻見證了死海水位不斷下降，令當年見到一個一個在水中的小丘，現在已經增加了不少，而部分已經被連接起來，成為一條建立在死海中的馬路，直接連繫到約旦河岸那邊，正因此情景，令筆者想起死海馬拉松，所以立即上網查閱死海馬拉松資料，卻無意中發現，原來我們所住酒店，正身處死海馬拉松比賽的起點及終點，而比賽路線更會經過上述提及連繫到約旦河岸邊，橫跨死海由鹽晶體堆積而成的道路，沿死海兩岸來來回回，形成包括有5公里、10公里、半馬拉松、全馬拉松及50公里的超級馬拉松比賽路線，但全部都是平坦道路，應該是老少皆宜。

死海馬拉松的比賽路線圖，包括有5公里，10公里，半馬拉松，全馬拉松，及50公里的超級馬拉松比賽路線，全部都是平坦道路。（由作者提供）

此發現令筆者有新的計劃，明年會再辦以色列耶路撒冷及約旦的旅遊，但原本參加的耶路撒冷馬拉松比賽，則會改為參加死海馬拉松比賽，讓參加者體驗在海拔以下四百多米跑馬拉松，跑過一段由死海鹽水積聚而成的鹽路，在死海中間，來回以色列及約旦，享受一條與耶路撒冷馬拉松不斷上高落低，完全相反的全平路馬拉松比賽路線。

感恩！今次可以說是馬拉松帶領筆者放眼世界，令筆者更多思考，或許未來更加需要放眼世界，不要被困在馬拉松比賽範圍之內。







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