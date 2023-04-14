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聲音突變沙啞，非添磁性魅力，反恐是聲線障礙徵兆。42歲女教師因聲帶生瘜肉，每次開口如遭「針拮」，不但難發音影響同事溝通，與子女交流全靠指手畫腳。惟因恐懼「割聲帶」且怕復發，她更忍痛8年始動刀。九龍東聯網耳鼻喉科指，推算每3人便有1人有聲線障礙，而微創激光手術現已廣泛應用，病人僅需局部麻醉，且創傷較少，更易回復靚聲。

團隊指不少病人聲沙後，會「摙起喉嚨」說話，愈說愈大聲，形成惡性循環，加劇聲帶損耗。（梁偉榮攝）

九龍東聯網耳鼻喉科副顧問醫生梁藹心指，聲線障礙普遍，推算每3人便有1人曾出問題，如聲音沙啞、低沉、說話變調、斷音或「唔夠氣」，亦會有失聲、說話時易疼痛或疲倦等，建議若情況持續數周便應求醫。

3類聲帶疾病：結節 瘜肉 囊腫

她指，常見聲帶疾病可分為3類，即聲帶結節、聲帶瘜肉、聲帶囊腫，「結節即生繭，屬最常見聲帶疾病，佔聲線障礙成因約2成，長期大聲說話、運用聲帶不良均會引致，以女性，歌手或老師等職業較高危。」

梁續指，聲帶結節一般可通過休息或言語治療康復，聲帶瘜肉或囊腫則需手術處理。她解釋：「若常錯誤用聲帶、過度用力咳嗽，易使微絲血管爆裂，引致血腫並逐漸形成瘜肉，以男性較常見，通常需手術切除；至於囊腫則多因發炎，致聲帶的腺體阻塞，分泌液無法排出積聚，若身體無法自行吸收，也需做手術。」

患者與子女交流 要靠「手指指」

馬小姐指，術後需休息1、2周，並要做言語治療，改善發聲技巧，避免吃辣味、脆口食物免傷聲帶。

42歲特殊學校任職的馬老師指，因不時需大聲說話，「每節課講足35分鐘，每日上5至6節，入職4、5年後開始聲沙，同事常聽不到我講乜，如高音叫『安靜』都無人明。」她說話時更感喉頭有血腥味，且疼痛似「遭針拮」，令她如遭噤聲，與2名子女交流亦靠「手指指」。她指，聲沙初期已有同事建議她作言語治療學發聲技巧，她也「勁食喉糖」，甚至告假休息2周亦無改善，「聽聞做手術好快復發，拖足8年才下決心。」

梁指，過去直接喉鏡需全身麻醉，且切割創傷較大，或損正常組織，致聲音未必回復如常，令病人感無效或復發。但新型的微創激光手術在港已普及，過程只需10至30分鐘，病人僅半身麻醉，且因傷口細微，不易在聲帶留疤，更易回復「靚聲」。馬小姐2018年做微創手術後，至今亦未復發。







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