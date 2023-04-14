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早前張敬軒在英國倫敦舉行演唱會，更順道帶同父母同行，雖然張爸爸需要以電動輪椅代步，但仍精神奕奕，一家人風趣幽默，更在社交平台上載與家人的日常對話，令笑料百出的 「軒公一家帶著矛盾去旅行」成為全城熱話！除了旅程的趣事外，張爸爸坐著電動輪椅去旅行同樣成為焦點；讓不少人發現，原來帶著輪椅也可同樣享受旅行樂趣，筆者認為真正的無障礙出遊，就是選擇合適自己的旅遊方式，跟從自己節奏步調，自由自在地探索未知的世界。

旅行增加長者幸福感 活動能力退化卻成出遊阻礙

根據日本國土交通省國土交通政策研究所的調查發現，超過30% 的70歲或以上長者沒有旅行的原因主要受「健康因素」影響，而大部分長者都受活動能力退化的影響，例如手腳關節痛、手腳不靈活等，對走路感到焦慮，為免增添別人旅行的負擔，因而放棄出行、旅遊等活動。 其實出遊可以為長者帶來不少好處，除了可以與家人一起享受旅程中的喜悅、放鬆身心，也可認識更多新的朋友、體驗新的經歷，透過社交生活重拾活力。而根據東北大學與旅行社Club Tourism 於 2016 年聯合進行的一項調查 クラブツーリズム×東北大学 旅行が認知症予防にもたらす効果について共同研究を指出，經常去旅行的人對自己的生活有更積極的看法，而透過旅行中與當地人交流，對生活有著更積極的態度和更高的滿足感，調查亦發現頻繁的旅行亦會增加主觀幸福感（Subjective Well-Being，SWB），而主觀幸福感被認為影響長壽和維持認知功能的關鍵因素。 為了讓長輩可以放下對出行的憂慮，享受旅行樂趣，策劃無障礙旅遊計劃是不可缺少！

資料來源 : 車いす、足腰が不安なシニア層の 国内宿泊旅行拡大に関する調査研究

日本無障礙旅遊 : 由通用設施到電動輪椅租賃服務

在日本，中央及地方政府都竭力為國內及外國旅客打造一個無障礙的旅遊環境，日本約有 95% 車站都設有不同的無障礙設施，而機場和酒店，以及最新的購物中心和電影院等，殘障旅客或輪椅使用者可以輕鬆出入不同地點，而不少的旅遊景點除了設有無障礙洗手間外，更提供輪椅租賃服務，當中日本電動輪椅品牌WHILL更是致力令出遊變得靈活自主，幫助行動不便人士重拾旅遊樂趣，今年3月更在北海道棒球場 F Village為遊客提供WHILL電動輛椅共享及租賃服務！讓遊客可以乘坐在電動輛椅上觀看比賽；更提供電動輪椅租賃服務，助遊客克服身體限制，盡情遊覽寬敞的棒球場；另外3天短期租賃服務，甚至可讓用家可以直接從家中輕鬆出發前往棒球場，享受便利的無障礙出行體驗。WHILL 更積極把「共享電動輪椅」帶到不同日本大小景點，特別是一些旅遊小區，希望透過共享服務幫助行動不便人士暢遊不同的觀光景點，上個月更在文青熱門地東京天王洲島（天王洲アイル）舉辦了一場體驗式藝術之旅，這個戶外旅遊文化體驗空間放置了不同的藝術品，但由於分散在各個地方，所以成為了擔心體力及遠距離行走人士的一大難題，WHILL 把電動輪椅的便利性帶到園區，參觀人士只需坐上WHILL電動輪椅便可輕鬆舒適地欣賞每一件的藝術創作。

WHILL 積極把「共享電動輪椅」帶到不同大小景點，特別是一些旅遊小區，希望透過共享服務幫助行動不便人士暢遊不同觀光景點 ( 圖片來源 : WHILL Japan )

在東京天王洲島（天王洲アイル）WHILL 把電動輪椅的便利性帶到園區，讓所有人都能輕鬆舒適地享受藝術創作。 ( 圖片來源 : WHILL Japan )

日本WHILL 提供3不同的方案，令輪椅人士打破限制，輕鬆便利欣賞捧球賽事。( 圖片來源 : F Village 網站 )

無障礙旅遊達人 : 擺脫顧慮及不安 探索世界無限可能

WheeL是香港WHILL Model C2電動輪椅用家，同時亦是一位熱愛旅行的Blogger，他透過親身經歷把無障礙旅遊的心得分享在他的旅遊博客「轆More無障礙旅遊記」中，由選擇航空公司、酒店無障礙房間、以至無障礙日本鐵路之旅等，希望身體力行地告訴大家只要願意克服對未知的恐懼，即使是輪椅人士亦可以盡情探索世界。WheeL更透露作為輪椅人士出行旅遊，初期面對各種不確定性必然會有顧慮和不安，但他明言旅行的熱情不應受身體機能限制，他說︰「能夠靠自己的力量完成旅程，更可創造和掌握屬於自己的旅行節奏步伐，是最快樂的事。」近年他更帶著輪椅走訪清水寺、嵐山、天橋立及白川鄉。 WheeL的無障礙之旅的確鼓勵更多人勇敢踏出第一步，盡情探索世界無限的可能性；輪椅使用者不等於需要依賴他人幫助，仍可以保持獨立性。

隨著無障礙旅行興起，不同國家亦開始開發無障礙旅遊，也許去旅行的原因有千百樣，但筆者認為旅行的意義往往不只是表面上的享樂，更是對自己生命的影響。在每個人旅行途中，多少都曾經有過徬徨不安的心情，但由於旅行同時存在不同的可能性，只要我們保持對世界的好奇心，每個人都可以找到屬於自己旅行的意義，但願所有人在旅途上都能找到自己的快樂，享受沿途的風景，帶回一個和出發時不一樣的自己。

輪椅人士出行旅遊，面對各種不確定性必然會有顧慮和不安，但旅行的熱情不應受身體機能限制。

「能夠靠自己的力量完成旅程，更可創造和掌握屬於自己的旅行節奏步伐，是旅程中最快樂的事。」







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