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長者感到身體痕癢或出現紅疹時，一般會以為是皮膚乾燥引致，但有皮膚科專科醫生指，相關症狀或是患上類天皰瘡的初期特徵，身體軀幹、四肢摺位等及後或出現大量水泡，需時數月至數年才可康復，且要外用或口服較高分量類固醇，若皮膚破損引起細菌入血，更有機會增加死亡風險。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，類天皰瘡是自身免疫系統疾病，身體異常錯誤產生抗體攻擊正常皮膚，影響表皮層及真皮層的結構蛋白，造成發炎並令兩者決裂，導致水泡形成。此病好發於60歲以上長者，年紀愈大患上的機會愈高，有研究更發現腦血管疾病和腦退化症患者有較高風險患類天皰瘡，但原因未明。

致細菌感染 增死亡風險

她續指，類天皰瘡一般需時數月至數年才有機會康復，患者需定期覆診，若皮膚破損引起細菌感染和細菌入血，更會增加死亡風險。惟雖然部分免疫系統疾病跟服用某些藥物有關，但原因大多不明，故醫學界至今仍沒有有效預防此病的方法。

另外，類天皰瘡和天皰瘡的名稱相似，不少人或將兩者混淆，甚至以為是同一個病。林強調，雖然兩者皆是自身免疫系統疾病，但實際上有很大分別。類天皰瘡相關皮膚問題發生在表皮和真皮的交界，患病初期皮膚或現紅疹和感痕癢，水泡大多出現在軀幹、四肢摺位、腋下和股溝；天皰瘡相關皮膚問題則發生在表皮內，水泡常見於口腔、眼睛黏膜、生殖器官及頭皮等，一般較嚴重及慢性，患者亦較年輕，約30至60歲。

易與「天皰瘡」混淆

至於類天皰瘡治療方法，林稱，以抑壓自身免疫系統為主，初期一般使用較高分量的外用或口服類固醇，因其成效快，惟副作用亦較大，例如可引致骨質疏鬆、青光眼、白內障、糖尿病、抵抗力變差增感染風險等，故待病情受控後，醫生便會慢慢減少用藥量，以最少分量控制病情。醫生有時亦會同時處方四環素及免疫系統抑制劑，以減輕類固醇藥量。







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