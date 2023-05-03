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每次陪老人家到公立醫院覆診都是一場漫長的等待，由等待覆診叫號，到等候取藥，分分鐘要花一整天！最近有好消息！醫管局宣布分階段推出全新藥物送遞服務，以後可以在看診後立即回家，不用在醫院慢慢等取藥，節省不少時間！即睇如何申請服務！

邊間醫院率先啟用？服務收費多少？

醫管局宣布本月（5月）15日率先於瑪麗醫院及將軍澳醫院門診試行藥物送遞服務，預計下月擴展至港島西及九龍東聯網專科門診，並於今年內分階段扼服務延至其他醫院聯網。大家可透過「HA Go」App申請送遞，由於是自選服務，因此不設收費豁免，每張處方劃一收費$65，不限藥物數量、重量、大小種類，更送到全港18區，包括離島，超級方便！送遞服務涵蓋大部分藥物，連冷藏藥物都會送遞，不過要留意的是，一些被列為「危險藥物」，如精神科藥物就未能送遞。

（圖片來源：醫院管理局）

藥物最快翌日送到！

假如希望使用送藥服務，便須在到診後，透過「HA Go」App中的「Pay HA」付款，以及領取「排隊易」輪侯藥劑部籌號，以及在「HA Go」中選擇藥物送遞服務。只要大家於就診當日下午3時前成功確認服務，藥物便會於翌日送到家中，亦可隨時查閱送遞進度！

有沒有存在病人私隱問題？醫管局委託順豐嘉里醫療負責送遞，藥物會全密封包裝，大家不用擔心。物流公司送達前，亦會聯絡收件者，以確認姓名及地址，藥物須由患者本人或安排指定人士交收。當速遞職員把藥物送上門時，患者須出示「HA Go」App內的取藥二維碼，便能輕易取藥！

假如在家收取藥物，未知如何服用，大家亦可選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師可以電話或視像解答用藥的問題。如有送遞服務的問題，亦可致電藥物包裹上的「藥物送遞服務專線」，即使是老人家都毋須擔心用錯藥。

不過醫管局提醒，藥物送遞服務首階段只適用於18歲或以上已登記「HA Go」App的患者，使用服務前需確保家中有足夠的藥物，藥單中亦沒有新處方或需即時服用的藥物。

如何啟動？

「HA Go」App在智能電話便能下載，基於保障病人資料私隱，「HA Go」採用實名登記制度。大家在App上輸入個人資料後，需前往公立醫院設置有「HA Go」標誌的櫃位完成啟動程序。

（圖片來源：醫院管理局）

除了可以申請藥物送遞服務外，大家亦可在「HA Go」遞交專科門診新症的預約申請及管理覆診預約，過去一年及未來的覆診期都可以在此看到！不想排隊繳費浪費時間，亦可透過App繳付賬單及標準藥費，十分方便！













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