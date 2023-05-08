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俗語說「藥補不如食補」，即透過日常飲食達致「養生」。不少人愛將枸杞子（又稱杞子）加入食療或用作泡茶，因枸杞子含豐富胡蘿蔔素及維他命C等，有助維持視力健康，且具抗氧化等功效，近年甚至被追捧為「超級食物」。但在中醫角度，脾虛濕盛等體質人士不宜經常食用。

據《中國藥典》所指，富食療價值的枸杞子功效多，包括滋補肝腎、益精明目，可用於虛勞精虧、腰膝痠痛及眩暈耳鳴等，適合陰虛體質、腸胃不適、口乾舌燥及肝機能代謝失調的人士進食，但因枸杞子質潤，故脾虛濕盛、實熱邪盛、痰濕中阻人士不宜經常食用。

素食人士 可吃杞子補鐵質

早前消委會測試市面27款枸杞子，全部樣本均含β-胡蘿蔔素，含量由每100克0.272毫克至1.130毫克不等，脗合中醫學上乾枸杞子能護目護肝的主要功效：測試樣本中，每100克亦含3.84毫克至18.93毫克維他命C，可幫助吸收鐵質，對於不能食肉的素食者而言，枸杞子可作為補充鐵的食材之一。

消委會指，一般枸杞子經曬乾或烘乾處理後，當中的維他命C和一些維他命B族，例如葉酸、B6及B12等在高溫下有機會被轉化，令營養流失，亦因維他命C和B屬水溶性，在烹調過程中若長時間浸泡在熱水，會令其營養大量流失。

長時間浸熱水 致營養流失

另外，若枸杞子在製作成乾果和儲存時未能除去多餘水份，就很容易受黴菌和細菌感染，因此應儲存在密封乾淨的容器，並放置陰涼通風乾燥處。

衞生署表示，枸杞子屬乾果類水果，脂肪含量低，亦含豐富膳食纖維，但以同等分量與原個水果比較，一般乾果含糖量較高，建議選擇無添加糖或鹽的產品較健康，並以此入饌或作小食，1湯匙（乾果）可作1份水果計算，成人每日應進食最少2份水果。







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