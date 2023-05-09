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筆者任教馬拉松以來，一直都以訓練記憶體為依歸，包括耐力、速度、均速、爆發力、上斜、落斜、炎熱天氣、寒冷天氣、翻風落雨，還有忍耐力的記憶體、捱苦的記憶體等等。

每年3月開始，天氣潮濕，經常落雨，筆者時常收到訓練班同學查詢，落雨會唔會取消訓練？雷暴警告現正生效，今晚練習是否取消？

筆者有超過20年教馬拉松訓練，得出很多經驗，所以每逢開班，都會發出以下指示：

1. 除紅/黑雨外，落大雨都會照常練習，因我們也要有雨中跑步之記憶體，以免比賽時下雨，令我們無法適應。除非落雨練習期間，出現閃電，我們會立即停止練習；

2. 若有雷暴警告，我們會視乎進行練習的地區，是否有閃電，如沒有會照常進行練習。因天文台發出雷暴警告，乃全港性。但雷暴可能只在新界發生，而我們進行練習的地區，沒有下雨，有時更陽光普照。所以若天文台已發出雷暴警告，也應該繼續前往訓練場地，等候即場指示；

3. 課堂前兩小時若懸掛三號或以上風球，一切練習會取消。

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當年為參加馬拉松比賽而進行長途訓練，雖然整天下雨，但跑手仍在雨中訓練3-4個小時。（圖片由作者提供）

當晚滂沱大雨，但沒有行雷閃電，完成訓練後卻有很大滿足感，慶幸沒有因落雨而放棄。（圖片由作者提供）

筆者開辦訓練班是以運動場為主場，訓練一定會安排在運動場內400米一個圈的跑道上進行，原因是筆者希望負責訓練的教練，能夠觀察所有在場中訓練的學員，監察他們訓練方法是否正確，是否恰當使用跑道，若有需要，隨時糾正。

另一主要原因就是有關落雨，如在街道上跑，路面污染，馬路上甚至有油污，若落雨時地面濕滑，會更加危險。但在運動場內，跑道上沒有油污，也沒有交通工具行走，減少被交通工具撞倒的危險，而且運動場跑道是泰坦地，除有防震功能外，只要穿著正式跑鞋，便可以防滑。在跑道內訓練的跑手，應該是同一方向跑動，不會有迎面踫撞的危險。最主要還是，落雨期間若有行雷閃電出現，可以立即停止訓練，叫學員返回有瓦遮頭的位置，以免暴露於空間，增加危險。

只要落雨期間，雨勢不大，又沒有行雷閃電，我們都會在運動場內繼續練習，主要原因是適應有關落雨跑步的記憶體，因為我們一般都是為參加比賽而訓練，但我們不能控制或選擇比賽時的天氣，所以無論翻風落雨，日曬雨淋，只要危險不大，我們還是會繼續練習，以適應任何環境都能夠發揮應有水準。

筆者深刻印象是2011年11月，筆者帶領百多位跑手參加韓國中央日報馬拉松比賽，當日比賽前已經落雨，比賽期間更滂沱大雨，但成績卻一如我們預期目標，還有幾位跑手在此比賽首次取得Sub 3成績，所有跑手完成後皆沾沾自喜，慶幸自己平時練習沒有偷懶，落雨都照常練習，才能克服環境影響。

另一個令筆者深刻印象，是自己親身經歷，就是2018年參加波士頓馬拉松比賽，該場比賽是筆者六大馬拉松比賽的第五場，當日落大雨，氣溫1-4度，未開跑已經衫褲鞋都盡濕，還要在起點帳篷內等兩小時才到自己起跑，但成績卻沒被影響，和先前半年內的另外四場六大馬拉松比賽差不多，都是4小時45分左右，應該歸功於筆者經常趁落雨跑步，因為筆者最喜歡落雨跑，一見落雨便會換衫跑步。

筆者於2018年參加波士頓馬拉松比賽，全程落雨及天氣寒冷，當日筆者穿著透明雨衣跑了超過41公里，到最後幾百米才丟棄雨衣，衝返終點。（圖片由作者提供）

另一種學員常見情況，就是落雨唔跑，因為會濕晒身，好難跑，其實就算唔落雨，我們出汗也會全身盡濕，只是汗水濕透，還是雨水濕透而已。筆者覺得，若非太大雨，雨中跑步很舒服，尤其是在夏天，天氣悶熱，落雨反而會有清涼感覺，可以跑多少少添。







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