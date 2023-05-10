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視力有問題，需及早矯正。有視光師指，不少兒童有隱性視力問題，例如間歇性外斜視、單眼視力下降等，惟因年幼不懂表達，難及時覺察。有病例是19歲青年欲投考機師時，因間歇性外斜視被拒諸門外，須額外花最少1年時間矯正。

視光師建議，若發現孩子眼球偏斜、瞳孔在光線下呈不對稱反射，或常閉眼或遮眼視物等要留神，且因9歲前是最佳矯正時機，建議3歲起便應定期接受視力檢查。

視光師陳敏琪

小朋友隱性眼疾，未必能輕易察覺。胡氏眼科視光診所視光師陳敏琪指，兒童因年幼未必懂得表達，或因「未見過正常世界」而不知其視力異於常人。她以隱性斜視為例，正常情況下孩子的眼球位置正常，但當遇上疲勞或生病時的特定情況，眼球或會偏側，出現斜視，「比起內斜視（豆雞眼），間歇性的外斜視對外觀影響較少，更難被察覺。」

外觀如常 19歲考機師始揭斜視

曾有19歲青年受間歇性斜視困擾多年，但因外觀如常人，一直沒處理，直至他欲投考機師，始知難以通過視力檢查門檻，才決定矯正。陳說︰「視力訓練黃金時期為9歲前，因其時兒童的大腦及視覺系統仍在快速發展，訓練效益更佳。以6歲前訓練最快，一般約3個月已有明顯改善。若成人始做矯正，一般需數月至1年才有初步效果。」

兒童單眼視力問題亦易遭忽略。陳指，即使1隻眼出問題，兒童會轉而依賴「好眼」視物，而不會告知家長，「同樣地即使雙眼出現輕微視力下降，因狀況不明顯，小朋友可能適應相關變化，調整視物策略，令家長難以觀察到問題。」此外，有色覺異常的兒童因多屬先天性，因為「從未見過正常顏色」，而不知自身有問題。

兒童3歲起 應定期檢查視力

陳建議，家長可多觀察孩子眼球有否朝鼻子或耳朵方向明顯偏斜、光線下瞳孔反射光點是否不對稱、子女視物時有否經常歪頭或側頭，甚至用手遮著1隻眼或常閉起1隻眼等，判斷他們有否出現斜視等問題，「如孩子常抱怨睇嘢唔清楚，睇遠嘢、睇書有困難，或意味視力出現問題」。因不少視力問題難用肉眼判斷，她建議兒童自3歲起應定期接受視力檢查。

至於矯正方法，陳指較嚴重的斜視個案，經眼科醫生診斷後或需動手術，而視光師則可利用視力訓練（visual training），提高患者視力和雙眼協調，「主要採用遊戲方式，每周5次，每次約20分鐘，兒童看著平板電腦已可做訓練。」訓練內容包括在不同距離下調整焦距的「立體視訓練」、協助理解及記住所看內容的「視覺記憶訓練」，及訓練眼球靈活度及協調性的「追蹤運動」等。







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