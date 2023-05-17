收藏文章

炎夏將至，大家難免會想躲藏在室內地方歎冷氣，雖然避過了「大汗疊細汗」的情況，但如果你長期感到全身骨痛，又容易感冒等，可能就是患上「冷氣病」！究竟甚麼是「冷氣病」？如何可以長開冷氣又不會生病？立即一同解構「冷氣病」！

周身痛、無精神都係「冷氣病」先兆？小心冷氣機內有微生物滋生！

試過上班的時候感到渾身乏力、沒精打采嗎？可能是患上「冷氣病」！「泠氣病」又名「空調綜合症」，當長時間待在冷氣房，或者大熱天時從室外進到室內地方，溫差達5度以上，可能會令人感到不適。根據香港醫護學會，「冷氣病」會使人工作沒精打采、渾身關節痠痛，尤其頸及肩背部較嚴重，亦有可能全身乏力。除此之外，反覆出現感冒病徵、鼻敏感都有機會是「冷氣病」的症狀！部分患者甚至會敏感、胃痛、腹瀉、頭痛等，痛苦程度猶如感冒般！

（圖片來源：Unsplash）

究竟長期吹冷氣是有甚麼作怪，導致享受變難受呢？先問大家一個問題，你的家或辦公室的冷氣機多久沒有清潔過？原來「冷氣病」有機會與冷氣機內的乾淨程度有關！現時醫學界認為「冷氣病」最大成因是冷氣機內微生物的滋生，加上中央冷氣系統加速了病原體的散播而引致，冷氣機本身因儲水及溫度適宜，容易引起細菌及黴菌溫床，造成過敏反應。另外亦有人認為室內外溫差大，令人的身體一時無法適應而著涼。

無論是甚麼成因，冷氣機長期沒有使用就會變得骯髒多塵，加上剛過冬季，細菌有機會積聚。最近天氣開始炎熱，大家都蠢蠢欲動想開冷氣，記得開冷氣前徹底清潔一下，盡量減低令自己患上「冷氣病」的風險！

下一頁：預防「冷氣病」有法！







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多