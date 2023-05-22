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黃斑病變並非只出現在長者身上，患深近視、三高及壓力大亦是高危因素。有眼科醫生指，近年本港患脈絡膜血管增生（CNV）及息肉狀脈絡膜血管病變（PCV）個案，10年內增加逾1.5倍，最年輕個案僅15歲。

其中PCV患者會在黃斑區出現息肉狀的血管變異，猶如血疱，若不處理或隨時爆破，形同計時炸彈，會令視力急降，籲高危人士應定期檢查眼晴。

眼科專科醫生姚沛良（冼偉倫攝）

黃斑病變是全球3大致盲眼疾之一，眼科專科醫生姚沛良指，視網膜中黃斑區的感光細胞出現退化，會引起視力下降，影像扭曲變形，視野中心出現盲點等症狀，「若不及時治療，視力可能永久受損」。

三高深近視壓力大高危

醫生提醒高危人士如深近視、三高、50歲以上者，宜每年進行全面眼科檢查。（冼偉倫攝）

姚指，一般人常聽到「老年黃斑病變」，該病主要影響長者，且有乾性和濕性之分，前者主要因黃斑區的感光細胞退化並積聚代謝物引起；後者則因脈絡膜血管增生所致，可於短期內致視力急降。另一種長者較常患上的是黃斑前膜，即黃斑表面增生一層纖維膜，在纖維膜不斷變厚及收緊下，可致視網膜出現皺摺，造成影像扭曲；患三高的長者亦易患上糖尿病黃斑水腫和視網膜靜脈阻塞黃斑水腫等。

惟黃斑病亦會影響年輕人，以黃斑前膜為例，患深近視、糖尿病、眼球曾受創及曾患上視網膜脫落者，均屬高危因素。至於壓力大、精神緊張人士，也容易患上中心性漿液性脈絡膜視網膜病變，即黃斑區出現滲水及水腫情況，一般患者為年約25至55歲男性。

CNV患者最年輕僅15歲

姚醫生提醒，要特別留意息肉狀脈絡膜血管病變（PCV），「PCV在亞洲較常見，患者在黃斑區出現息肉狀的血管變異，猶如血疱，若不處理，有如計時炸彈，或隨時爆破令視力急降」。而脈絡膜血管增生（CNV）患者亦會在黃斑區出現不良脈絡膜血管增生、滲漏或出血，若不治療恐有失明風險。CNV成因包括老年黃斑病變、脈絡膜受傷、深近視、眼內炎等；亦可無特定發病原因，任何年齡均有機會患上。

眼科專科醫生賴曉平引述本港2011至2020年期間九龍區的數據指，PCV及CNV個案總數平均每兩年便增60%，10年內增加逾1.5倍。當中50歲以下的CNV及PCV個案分別佔所有個案的6%和1%，而CNV最年輕個案僅15歲，每年部分個案亦僅20至30歲。

治療PCV方面，傳統方法為眼內注射抗血管內皮生長因子（anti-VEGF）藥物，輔助以光動力療法作治療。

眼科專科醫生黃禮文解釋在眼內注射藥物後，藥物會滲透到視網膜下的不良血管，抑制血管內皮生因子的運作，抑制血管異常增生、消除水腫並縮減息肉狀血管，達致提升視力效果。而光動力療法即透過靜脈注射光敏劑藥物後進行非熱能激光治療，令病變部位不良血管封閉並慢慢萎縮及消退，惟創傷性較大，成效未必顯著。他提醒大眾勿忽略眼睛健康，高危人士宜每年進行全面眼科檢查。







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