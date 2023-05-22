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人，貴乎靈活變通與彈性，遇到任何事情都迎刃而解。同樣地，臟腑功能也要具有良好的調節能力，否則，外介稍有不穩，便會影響到體內的相對平衡。少則，風濕骨痛，大則，血管彈性薄弱，便來個中風腦梗，蘇太太便是其中一人。

蘇太太3個月前出現右手酸軟，抬手無力，以為是由於天氣陰晴不定，時常下雨所導致的風濕發作，所以便不加理會，隨便貼貼風濕止痛膠布了事。怎料，一週後，突發出現中風，緣於腦血管問題，證實為腦梗死。

留醫一個月後，再無進展，於是，在家人陪同下前來求診。

初診時蘇太太喪失了語言能力和右邊手、足的大部分活動功能，需要坐輪椅。

隨著時間過去，蘇太太亦很配合治療，蘇太太今次覆診時問道：「譚博士，我的進度如何？」

我答：「十分理想。」

蘇太太續問：「我還剩下少部份捲舌R音仍未恢復，同時右手執筆寫字速度未及發病前，我仍然有進步空間嗎？」

我答：「當然有。」

蘇太太回憶著說：「還記得當初中風後由不能言語，右邊手、足活動不利，到現在可以自己行得、走得，其實也覺得是賺了。何解針灸有這樣的功效？」

我答：「針灸能行氣化瘀，通絡袪風，正正就是針對你的腦梗死而中風的問題，加上針灸能調理身體，平衡臟腑機能，所以症狀也隨著治療而遂漸改善，身體機能也隨之而康復過來。其實，世界衛生組織也證實針灸能治療中風和神經創傷。」

蘇太太問：「如何避免再次中風？又或者從未中過風，又可以怎樣避免？」

我答：「臟腑功能平衡對我們來說十分重要，以下4個方法值得參考。

1. 健脾

脾為後天之本，氣血生化之源，日常要注意飲食均，避免生冷和精製食品，補充足夠水份，遇有腸胃不適需盡早求醫。

2. 保證充足的睡眠

睡眠是臟腑修復的重要渠道之一，研究發現，每天睡4個小時的人相對於每天睡眠時間在7~8小時的人群，血液內的流感抗體只有一半，可見充足的睡眠對於免疫力的重要性。建議成年人每日睡眠時間保持在7至9小時為宜，老年人的睡眠時間要保持在6小時左右。

3. 進行科學適當的運動

運動可以幫助改善中樞神經系統功能，還可以促進全身血液循環速度加快，讓體內的機體組織老化以及免疫功能衰退進程延緩。在運動過程中，還可以一定程度增加體內免疫細胞的活性，增強身體的免疫功能。建議每周至少進行2至3次中強度有氧運動，如：瑜伽、慢跑、快走都是不錯的選擇，每次運動的時間大約30到40分鐘。若果不喜歡運動，也可以用針灸改善身體微循環。

4. 疏肝

平定情緒，不僅能保護肝臟，免受情緒毒素傷害，造成肝鬱堵塞經絡，還可提升個人的人緣指數。」

蘇太太說：「明白了。」







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