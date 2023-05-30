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上周的一篇：「藝人」投資餐館多失敗！

少少意外地收到大量迴響，當然包括文內形容慘變「水魚」的明星、醫生、律師及退休高官啦。個個呻話：「唉，碌sir，若識你早十年八年，就唔使俾人劏幾百萬啦。」

巨星，名醫、大狀，乃各行「生意蛇」氹入籠的目標，因佢地搵錢多，專業叻（但業外知識欠缺），怕瘀（蝕咗唔敢俾人知，更多唔會報警）。

我真心回應：「人生，總要交足這樣那樣的學費，才會功力大升呢，強化防騙免疫力。香港人，十個十個皆有這樣的經歷，包括為弟細佬我呀！」

小弟有幸，廿幾到三十幾已俾人呃過N次。從此，好似變咗有金剛不壞之身與及觀人精明眼，騙徒一見我，皆自覺地搵食行遠啲。否則，容乜易俾我在傳媒中搞到佢「臭名震天下」，紅到爆之後，就真係邊度唔使去。因親戚朋友舊同事⋯⋯以至生張熟李甚至仔女，都知佢行古惑也。

成長過程中，人人都必受騙，交完學費後，免疫力會增強。

講番專氹人落疊夾錢做乜乜物物「必賺生意」然後上下其手掠水的「蛇」，最多最普遍為「餐館蛇」。不過，哈，根據各類「水魚」報料，原來，各行各業皆滿是「蛇」！包括：足球、電視、電台、電影、醫療、護老⋯⋯。

「足球蛇」專氹老細攪隊球隊威威，條蛇由零開始瓣瓣掠水，包括埋班、搵球員、操控球隊，甚至⋯⋯引入賭波，然後搭通天地線安排球員打假波！

國際球圈，「蛇」踪處處！

「醫療蛇」則游說醫生們，甜言引誘話如今夾錢搞醫療中心，大把病人，極易豬籠入水。最好中心之內有一條龍服務！一條龍？即要求大家夾天文數字買各式設備儀器。過程中，當然大把上下其手空間啦。

搞餐廳、護老院及醫療中心，過程中，「蛇」會撈得盆滿砵滿。

「護老院蛇」大致與「醫療蛇」手法相同。

咁，「電視台蛇」又如何？已逝世的林伯欣老先生最清楚，試過一日簽支票二千幾萬！另外，如果吳光正及吳天海肯講當年經營有線電視的際遇，也必相當「精彩」。

超級精明商人林百欣誤入電視界，被各類「蛇」劏去十億計巨款。

至於「電台蛇」，也有兩間發生過，大家睇睇邊個電台蝕到喊咁口就知啦，真係江湖險惡㗎 ！

不過，有錢佬們十之九九唔想俾人知佢蠢，所以，多選擇沉默，不會公開呻，更絕少（可能曾經有！）走去報ICAC，揭露自己的「水魚經歷」。

說來，「電影蛇」，更多不勝數。因為可以接近明星，博見報扮晒老細探班威威，故此，不少身家相當但冇乜知名度及江湖地位者，最為熱衷，也最易被氹。以前拍套電影，幾百萬已掂，故此，大量無名富豪願做水魚。不過，劏吓劏吓，劏到清光咁滯。再加上如今拍電影，若認真製作，分分鐘幾千萬，銀碼太大，再難搵人傻吓傻吓落疊嘞。

仲有一種蛇，為「馬圈蛇」。佢哋深知N咁多人恨做馬主，於是拉頭纜組個會投養馬權。若夾通馬販及練馬師等，也可搵唔少㗎！

總之出得嚟行，無知冇人同情，咁就先做十次八次水魚，當交學費啦！。









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