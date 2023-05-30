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健康節目「CallMeDoctor」將會邀請不同的專科醫生跟大家探討一系列貼身健康課題！發現自己經期「亂晒大籠」，經量時多時少；又或覺得已到中年的媽媽脾氣很難捉摸，十分暴躁？可能是更年期！其實更年期不只影響心理，生理上亦會出現一連串變化，例如潮熱、經期紊亂等，私密部更會感到不適，嚴重的話甚至會影響性生活！點解會咁樣？有甚麼方法改善陰道及更年期帶來的不適？今集Call Me Doctor請來家庭醫生盧敬欣醫生，以及全科醫生汪洋醫生跟大家拆解！

**以上內容屬主持及嘉賓個人意見，只作公眾健康教育用途。如對身體狀況有疑問，請諮詢醫生或專業醫護人員。







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