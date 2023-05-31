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「近日天氣真的很熱！」Bonnie說。

「小滿到了，意思是夏熟作物的籽粒開始灌漿飽滿，但還未成熟，只是小滿，還未大滿。

小滿時氣溫升高，身體為了調節體溫，通過心火把津液加熱，蒸騰氣化，然後通過玄府排出。所以中醫認為汗為心液。這時要好好鍛鍊我們的排汗系統，多曬太陽和多做戶外活動。」我說。

「你曾說過陽氣不足的人難以出汗。」Bonnie說。

「不錯呀，很多濕疹的患者都是汗出不暢，垃圾留在表，尤其皮膚下，所以有皮膚問題。」我說。

「可是我又聽說陽虛會自汗。難道這是傳言而已？」Bonnie問。

「我們感到熱則排汗的，才屬正常。自汗的原因是表虛，衛氣不固，腠理失密。簡單來說是守衛體表的士兵不足，門關不緊，漏水了。守衛體表的士兵是衛氣，由脾胃水穀之氣，和肺吸入的清氣化生而成。若陽氣不足，脾胃功能欠佳，衛氣自然不足，於是津液輕易流出來。津液可是身體需要的東西！所以陽氣不足的人，天熱時排汗不暢，不適當的時候倒汗出。」我回答。

「原來如此。」Bonnie恍然大悟。

「天氣炎熱，不少人喜歡喝冷飲，以為可消暑降溫。可是往往導致腹痛腹瀉。」我說。

「為甚麼呢？上周末剛經歷過。」Bonnie伸伸舌頭道。

「因為夏天時，氣血往外為主，於是脾胃相對氣血較少。試想想，冬天不是比夏天吃得多嗎？如果吃喝生冷，則易傷脾胃。現今都巿人多在室內工作，工時長，又開冷氣，身體基本不動。我們不動，氣血運行又不暢，造成痰濕、瘀血。所以很多人都脾虛和濕困。這時可熬骨湯。」我說。

「天氣炎熱不是要消暑嗎？」Bonnie問。

「那要和我們的活動考慮。如果在戶外工作，又或玩了一整天，受了暑氣，當然要消暑啦。可是不少人早上起來回辦公室工作，放工下班回到家又開冷氣，根本接觸太陽的機會微乎其微，更不用說受暑氣。

而且內經說春夏養陽，如果陽氣不足的人，一方面健脾袪濕，一方面補腎補髓。除了牛骨外，可加入粟米和紅蘿蔔等健脾濕的材料。小朋友經常飲用有助生長發育，成人又可延緩衰老。」我說。

「那我都要熬骨湯了。」Bonnie說。

「我們也要把握夏天的陽光，出汗排寒氣。」我說。

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