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炎夏酷熱，陽光普照，萬為皆長，就連細菌、病毒都長得異常活躍，一個不留神便容易被外感惹上身，Dona便是其中一人。

Dona 是個病秧子，每逢轉季或溫差大的時候就特別容易感冒，又或者稍微過勞，或是穿衣不足，稍為著涼，便會生病。

由於從小多病，所以Dona也曾到醫院作身體檢查，但報告顯示沒有太大的毛病，所以一直也沒當回事，想著可能就是自己的底子弱。但今次由感冒引起的咳嗽，不但令她咳到失聲，就連肋骨都異常疼痛，影響呼吸和睡覺，所以不得不正視一下身體問題。

Dona由媽媽陪同到來求診，Dona媽媽說：「經常生病要提升免疫力，這是免疫力不足的表現，早就叮囑她務必要好好調理身體，但她總是當我耳邊風，寧願繼續捱病，現在就病到不似人形，都不知今次又要多久才能痊癒！」

圖片來源：Unsplash

Dona不甘示弱，反駁說：「經常生病的人反而免疫力強，因為這是免疫系統及時捕捉到病毒入侵，所以才會生病，而且經常生病的人還不容易患癌。我已經做過詳細的身體檢查，也不是太差，可能只是近期實在很多人患上感冒，彷彿總有一個在附近，所以我才不幸地被傳染了，其實我的身體狀況應該都不是太差吧？」

Dona媽媽緊張地問：「這是真的嗎？其實從你的角度來看，經常生病是免疫力強？還是免疫力弱？」

我答：「中醫強調正氣存內，邪不可干。意指：身體臟腑和氣血夠強，正氣夠，外邪便無法入侵。反之，如果正氣不足，外邪（細菌、病毒）就容易乘虛而入。所以，經常生病，是免疫力弱的表現。從現代醫學角度來看，免疫系統由免疫器官、免疫細胞和免疫活性組織三部分共同組成，是一種自身防禦機制，它可以識別和消滅外來侵入的任何異物，例如：病毒、細菌等；還可以幫忙處理衰老、損傷、死亡、變性的自身細胞，以及識別和處理體內突變細胞和病毒感染細胞的能力。

簡單來說，免疫力就猶如軍隊，捍衛著我們身體的健康，大多數情況下，經常生病都是免疫力低下的表現。換言之，經常生病的人相比於普通人來說免疫力更弱。 」

Dona說：「竟然經常生病不是免疫力強，為何有些人從不感冒卻突然患上重病呢？」

我答：「這是由於偶爾的感冒可以幫助調動免疫細胞對抗病毒，在下次病毒來襲時免疫系統可以精準打擊，再次感冒的機率會下降。而一些免疫系統弱的人，無法精準地對抗敵軍（外邪），生病的幾率表面上好似較少，但其實細菌或病毒已經在宿主體內潛藏，所以有時會感到莫名的疲累或力不從心。

但是一些經常感冒發燒的人，往往是在提示免疫功能差，這類人群罹患一些重大疾病的風險也會增加。如一些經常腸胃不適又或是受便秘困擾的人群，多半是在提示胃腸道功能差，罹患慢性胃腸道疾病的幾率也會更大。一些生活中基本不生病的人，恰恰是說明免疫力佳。 」

Dona媽媽緊張地問：「那麼你可以怎樣幫她調理好身體？好讓她不用再受那麼多折磨。」

我答：「針灸。

針刺：風池、肺俞、足三里和湧泉等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。 」

Dona 續問：「那麼現在的感冒、肋骨痛和失聲？」

我答：「一併處理。」







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