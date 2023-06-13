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炎炎夏日，不少人仍堅持帶口罩防疫。天氣酷熱，體溫隨著氣溫升高，少不了喝冷吃生，幫助身體降溫。然而，凍飲飲多咗容易出現傷及脾胃功能，消化不良，痱滋、口臭等煩惱隨之而來。經常口臭、生痱滋還誤以爲自己「熱氣」？喝了廿四味，又追加龜苓膏還無補於事！據註冊中醫師張立彤講，口氣清新與否，最能反映出身體消化道功能是否異常。

張醫師表示，痱滋屬中醫學的「口瘡」、「口糜」範疇。一般表現在口腔黏膜出現綠豆或黃豆大小的潛在潰瘍，而患處有燒灼痛感。中醫認為，口腔潰瘍是一種「形之於外，而發之於內」的疾病，即形成的原因並非口腔或舌頭病變。脾開竅於口，心開竅於舌，腎脈連咽系舌本，兩頰與齒齦屬胃與大腸，任脈、督脈均上絡口腔唇舌，表明口瘡的發生與五臟關係密切。《素問·至真要大論》說：「諸痛癢瘡，皆屬於心」。口瘡之火，不獨責之於心。平時憂思惱怒，嗜好煙酒咖啡，過食肥甘厚膩，均可致心脾積熱、肺胃鬱熱、肝膽蘊熱，發為口瘡多為實證；腎陰不足，虛火上炎，發為口瘡多為虛證。

預防夏日口瘡口氣4個要點：

1. 多用綠茶、鹽水漱口

要舒緩已形成的痱滋，可用濃茶或濃鹽水早晚漱口，建議用約五茶匙食鹽沖水，或以一湯匙茶葉泡茶漱口，因茶及鹽對痱滋有消炎、殺菌及降火作用，能即時舒緩痛楚及幫助加速痱滋傷口癒合，其中茶葉含有兒茶素類，是茶葉特有成分，具有苦、澀味及收斂性。若情況嚴重，可多漱幾次，一般兩三日便痊癒。

2. 保持大小二便通暢

保持大小二便通暢是治療口瘡的關鍵，多吃新鮮蔬菜和水果，少煙少酒，少吃辛辣油炸食品，保持二便通暢，體內火氣便可從大小二便泄出；體內火氣泄出，就能根本消滅口腔潰瘍的病源。

3. 養陰生津降虛火

港人習慣熬夜，工作壓力較大，或經常鬱鬱寡歡或者容易發脾氣，「痱滋」一般都跟「熱」有關。除了體質偏熱之外，飲食肥膩辛熱太多，心情煩躁都會使病情加重，良好的情緒狀態和生活習慣對於預防口瘡的重要性不言而喻。喝涼茶、吃清熱解毒的中藥並不能解決「虛熱」的問題，反而會弄巧反拙，必須要在滋陰方面著手再略加上清虛熱的方法才會見效，保證充足的睡眠時間，避免過度疲勞。若爲輪夜更人士，則應多吃粥，以生津降火。

4. 調理脾胃防「寒中」

在夏季，人體大量出汗，皮毛開泄，許多營養素從而流失，再加上周身血脈充盈，造成陽外陰內。「夏日陰氣潛內，腹中冷，物入胃，難消化」，再加上夏季經常陰雨連綿，令濕氣困脾，影響食欲和消化吸收不良。如飲食清涼過度，便會發生寒中，所謂寒中是指脾胃受寒。故夏季飲食應以健脾化濕爲主，藉以增強脾胃的功能，如：鰂魚、黃鱔、雲苓、白朮、扁豆、赤小豆、薏米、淮山、蓮子、百合、咖喱等等。

夏日防口臭口瘡食療推介

蓮心梔子甘草茶

材料：蓮子心2錢、梔子3錢、麥冬5錢、甘草2錢

製法：將以上藥材洗淨，放入熱水浸泡，代茶飲用即可

功效：本方有清心養神，瀉火解毒之功效。口渴心煩，小便短赤，大便乾結者尤宜。

雪耳木瓜燉冰糖

材料：雪耳（漳州）2錢、木瓜1個（約半斤重）、冰糖適量

製法：雪耳洗淨泡發，木瓜削皮去籽切塊，與雪耳加水4碗及冰糖共入盅，隔水燉1-2小時，即可食雪耳木瓜飲湯

功效：潤肺滋陰生津，對虛火口瘡有一定作用。特別適合習慣熬夜，或者容易失眠的人。

花旗參蓮子百合湯

材料：花旗參片 2錢、 蓮子去芯 10粒、鮮百合1個、冰糖3錢

製法：先將鮮百合洗淨備用，蓮子泡發。除花旗參外，所有材料共入煲中，武火滾水後轉文火煲30分鐘，收火後加入花旗參片焗10分鐘即可

功效：可用於虛火上炎之口瘡。





註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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