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不少家長發現家中孩子胃口不好，大便不暢通、肚子脹脹、睡不安穩等，便可能患上「小兒積食」。有註冊中醫師指，孩子出現積食，通常有大口氣、舌苔厚、大便不暢通或放臭屁、腹部脹滿、睡覺輾轉反側或驚醒的6大症狀，家長可從調節飲食著手改善，包括清淡、忌產氣多食物、忌生冷及零食等，並要求孩子有適當運動，亦可用中藥調理及進行推拿治療，但若持續逾3天，應諮詢註冊中醫師對症下藥。

註冊中醫師凌雅萍

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師凌雅萍指，小兒積食可從多種表現觀察到，兒童出現積食的第一個症狀，通常為口氣出現問題，主要為口氣酸臭難聞，尤其晨起或睡醒後最明顯；另亦可能出現食慾減退、厭食的情況。凌雅萍指，脾主運化，是食物消化及吸收的主要臟器，但因兒童脾的功能未完全發育，加上飲食有時不知自控，或餵養失當，便會導致乳食內積，難以消化，以至食慾減退，甚至出現厭食等。凌又指，小兒積食者或會出現大便異常，當食物腐而不化，運行受阻，久鬱化熱，耗傷水份，或令大便不暢通或有大便秘結，通常亦出現放屁臭穢的情況。

脾胃功能欠佳 或致睡不安寧

凌指，其他症狀包括兒童腹部脹滿，因積食或導致兒童脾胃的氣機不通造成，家長可通過撫摸孩子的肚子來判斷；而出現積食症狀的小童，睡覺或會不安穩，因中醫認為「胃不和則臥不安」，意思是指脾胃功能欠佳人士，常常會有睡覺不安穩的表現，積食的孩子睡覺時易出現輾轉反側、夜啼、驚醒等情況；家長亦可以透過孩子舌苔來觀察脾胃消化功能，當出現積食，孩子常有厚苔或膩苔的情況。

當出現以上情況時，凌醫師認為，可從4方面入手改善。首先家長可先調節飲食。如家中孩子需餵養，應定時定量用餐，忌暴飲暴食，家長可選擇易消化的食物，不要過度餵養；而選擇食物方面，亦應合理安排，保證食物的多樣性，不宜食用產氣較多的食物，如馬鈴薯、豆類，高脂肪食物；亦忌生冷、辛辣、油膩的食物。。

積食症狀明顯 宜清淡飲食改善

而當孩子積食症狀明顯時，應以清淡飲食改善，少吃肉類等難以消化的食物，清淡飲食數天減輕胃腸負擔；另小童亦應少吃零食，過多零食會影響食慾。同時，應堅持有適當運動，以疏通經絡，促進胃腸活動，幫助消化。

另亦可用藥物調節，凌醫師指，輕症的兒童可選用山楂、神曲、麥芽、穀芽、雞內金等中藥材，煎水代服，以運脾開胃，消食化積，但如出現重症或情況持續超過3天仍未能改善，應諮詢註冊中醫師。此外，也可從推拿入手，小兒推拿屬中醫外治法，具有調和氣血，疏通經絡的作用，亦可達到運脾開胃，消食化積的作用，且便捷、無創、安全。







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