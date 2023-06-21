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小腸癌是罕見的癌症，患者的5年存活率可由早期的8成跌至晚期的4成。

中大醫學院早前與環太平洋大學協會合作研究顯示，全球近10年小腸癌發病率明顯趨升，香港的發病人數於10年間增近1倍；另發現發達地區的發病率明顯較高，年老患者升幅最明顯，團隊籲各地針對高危人口採取危險因素控制及早期癌症檢測措施，以控制上升趨勢。

據醫管局數字，目前本港小腸癌的粗發病率為每10萬人中有2.2人，小腸癌新症由2011年的88宗增至2020年的164宗，10年間增近1倍；死亡個案亦由2011年的38宗增至2020年的60宗。由於小腸癌較難察覺，往往在轉移後才被確診，導致治療效果相對較差。

發達地區發病率高

研究團隊從多個資料庫收集和分析數據後，發現北美、大洋洲及北歐等發達地區的小腸癌發病率最高，每10萬人的年齡標準化發病率分別為1.4、0.96和0.94，且發病率又與各地的人均GDP、人類發展指數（HDI）、不良生活習慣、代謝疾病及炎症性腸病患病率成正比。

另外，團隊發現全球過去近10年間的小腸癌發病率呈明顯上升，年老患者的升幅更明顯，50歲及以上長者發病率的「平均年度百分比變化」（AAPC）以波蘭的升幅為最大，過去10年每年平均增加21.4%，印度及泰國分別每年增加12%和10.3%。

研究團隊建議針對高危人口推早期檢測等措施，預防小腸癌。圖左為黃至生、右為黃俊杰。（中大醫學院圖片）

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生指，由遺傳因素導致的小腸癌只佔約2成，全球發病率增加料與環境風險因素上升，及醫學進步令更多人被診斷出來有關。中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授黃俊杰稱，各地政策制定者應實施具針對性的循證預防策略，以控制有關風險因素。研究詳情早前已於國際頂尖醫學期刊《Gastroenterology》發表。







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