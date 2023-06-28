收藏文章

聯合國人口基金會五月發布《2023年世界人口狀況》，香港生育率屬全球最低，平均每位女性只生育0.8個孩子。遲婚、晚育固然是原因，但在香港養育孩子所需投放資源之巨亦令許多夫婦審慎地計劃生育。現今世代，往往湊孩子是父母和工人，再加上祖父母輩的支援，還有外援如功課輔導等。要培育孩子，更要安排不少興趣班去發掘他們的長處。暑假將至，以前的回鄉探親到今日已擴闊至出國聯誼，或為了增廣見聞而去遊學等節目，也體現了非洲的一句諺語：「養大一個孩子需要同村協力（it takes a village to raise a kid）」。

當大部分孩子都在父母的庇蔭下茁壯成長時，我們機構服務的孩子卻因缺乏家庭照顧，需要靠社署安排才有容身之所。接受住宿照顧服務的孩子，他們的家人或已離世，或因其他因素未能照顧他們，而我們機構的責任，除了提供住宿服務，更須督促他們學習，照顧他們的情緒，糾正一些行為問題，並致力創造不同的機會，讓孩子也可以能夠享有全人發展。

今年，加拿大溫哥華的Bodwell College向我們宿生提供兩個名額，讓他們可以在暑假參加當地為期三星期的遊學團。這對我們的宿生實在是一個難能可貴的經驗，因為他們大多未曾去過香港或中國以外的地方，遑論在海港旁的優美校園學習及生活三星期！

能促成這個遊學團，正正是同村協力養育孩子的好例子。感謝Bodwell College提供遊學名額，照顧孩子在當地的食宿、交通、課程及活動費用；感謝AutoMate一站式汽車服務平台贊助孩子的旅遊保險；感謝社企REN為我們舉辦晚宴，並邀得3位名廚Chris Czerwinski、Joanne Yuen和Robin Zavou六手聯乘，為孩子的機票籌款。名額最終由兩名自幼接受住宿照顧服務的十六歲女孩贏得，恰巧她們的生日均在七月份，其中一位更會在溫哥華渡過十七歲生日！這份難忘的生日禮物實在來得十分合時﹗她們現正懷著興奮的心情整裝待發。

你也會否伸出援手，成為同村的一份子，讓我們服務的孩子也可以得到與朋輩同等的發展機會？請支持香港學生輔助會的服務，讓我們一起支援社會上有需要的兒童和青少年，讓他們可以夢想成真。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情