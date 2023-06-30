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相信大家旅行時都愛逛當地超市，體驗當地文化或搜羅特色食品，而筆者除了喜歡逛超市外，以往在世界各地考察時更會搜尋不同商店了解當地銀髮產品及安老文化，但卻發現除了日本百貨公司提供長者專用樓層或介護用品專櫃外，幾乎大部分國家都把長者用品「收收埋埋」，要購買長者生活用品需要到藥房、復康店才會找到。這不禁令筆者感嘆：銀髮經濟說了很多年，但是長者用品是否能真正做到生活化？在社區需求日漸增加的情況下，還需在藥房及復康用品店以外，有其他便利的選擇。

日本超市長者用品包羅萬有 支援社區需要

筆者曾到訪過位於日本東京江戶川區AEON.（イオン 葛西店）商場 - G.G Mall（Grand Generation Mall），商場於1982年開業，至2013 年管理層了解到社區附近的客群都是照顧55歲以上的長者，因而有了這個跨代商場概念，希望擺脫傳統，並藉此服務社區內有需要的長者，為他們提供多元化的長者用品，G.G Mall商場跟Aeon其他商場不同，當中有兩個樓層特別為銀髮族而設，包括頂樓及一樓超市，而且商場更會提早在7時就開始營業，配合銀髮族早睡早起的生活習慣。當中最特別的是整個樓層有一條健康繞路，逛完一周的距離大約180米，鼓勵客戶在購物之餘更可環繞樓層健步。

樓層售賣的長者用品更是包羅萬有，包括各款助行手推車、不同花紋的拐杖、美觀時尚的健康鞋、成人紙尿褲以及口味多元的軟餐食品等，日式超市著重與客人的互動體驗，更設有銷售人員親身教導長者如何使用正確產品。商場提倡健康生活的重要性，除了於當眼位置設有自助健康檢查站，顧客可以為自己量度血壓、血管年齡及骨骼健康外，每個早上更會專人教導伸展運動，甚至提供不同的健康運動工作坊讓銀髮族參與，顧客參與指定時數更可免費獲得健康產品。這樣結合了社區活動及產品的商場，不但支援了當地社區居民的需要，並提供生活化平台給居民使用。

為提倡健康生活的重要性，G.G Mall商場每個早上會專人教導伸展運動，

商場當眼位置設有自助健康檢查站，顧客可為自己量度血壓、血管年齡及骨骼健康，鼓勵長者多關注身體健康。

G.G Mall長者用品樓層售更是包羅萬有，包括各款助行手推車、不同花紋的拐杖、美觀時尚的健康鞋、成人紙尿褲以及口味多元化的軟餐食品等，

樓層有一條健康繞路，逛完一周的距離大約180米，鼓勵客戶在購物之餘更可環繞樓層健步。

香港百貨超市新突破：電動輪椅體驗式展示

日本銀髮市場發展成熟，大小超市設置長者用品屢見不鮮，反觀香港長者用品通常都會在長者復康用品店購買，而最近大型百貨超市c!ty'super 便突破傳統，於旗下多間超市設立了【樂齡・悠活】期間限定長者用品專櫃，當中涵蓋衣食住行各類的長者用品，包括吞嚥輔助食品、助行車、成人紙尿褲，而當中最受顧客歡迎便是日本WHILL 電動輪椅，超市的客人看見這架外型特別又輕便的電動輪椅，都不禁上前看個究竟，「外型看上去不像輪椅」，「這樣可以帶爸媽一起出外旅遊了」，這次WHILL首次於超市中展示，同時亦反映了長者用品銷售點不再局限於復康用品店，更能開拓不同的市場，不但令長者用品普及化，同時亦起了社區的教育作用。

這次WHILL首次於超市中展示，同時亦反映了長者用品銷售點不再局限於復康用品店，更能開拓不同的市場。

最近大型百貨超市c!ty'super 便突破傳統，於旗下多間超市設立了【樂齡・悠活 】期間限定長者用品專櫃，當中涵蓋衣食住行各類的長者用品。

照護食生活化：軟餐試食攤位 初嘗一口鹹肉糭

說到社區教育，不得不提及近年興起的「照護食」及「軟餐文化」，相信大家到超級市場購物都離不開食物飲品或零食，甚至擠得水洩不通常大多是香氣撲鼻的試食攤位，而在過去的端午節，c!ty'super 的【樂齡・悠活 】設置了特別的攤位，由廚師親身示範利用軟餐酵素製作漢堡扒及「一口鹹肉糭」，吸引了不少途人圍觀試食，而軟餐製成品更是讓現場人士嘖嘖稱奇，「如豆腐花般的軟綿綿容易吞嚥！」，「保留鹹肉粽味道，真的很棒！」，不論男女老幼都紛紛前來試食，而當中很多人都是第一次接觸「軟餐」，這次成功把「照護食」文化帶到日常生活，令筆者不禁反思 : 當超市食品貨架琳瑯滿目的同時，亦不能忽視吞嚥困難人士對食物的購買需要，而事實上，c!ty'super 超市早於兩年前已引入不同類別的吞嚥困難輔助食品，如即食軟餐，發展至今已設有兩個貨架展示，反映了市場對「照護食」產品需要日漸俱增。

在過去的端午節，c!ty'super 的【樂齡・悠活 】設置了特別的攤位，由廚師親身示範利用軟餐酵素製作漢堡扒及「一口鹹肉粽」，吸引了不少途人圍觀試食。

這次成功把照護食文化帶到日常生活，令筆者不禁反思 : 當超市食品貨架琳瑯滿目的同時，亦不能忽視吞嚥困難人士對食物的購買需要。

c!ty'super 超市早於兩年前已引入不同類別的吞嚥困難輔助食品，發展至今已設有兩個貨架展示，反映了市場對「照護食」產品需要日漸俱增。

香港進入高齡化社會，大家都開始討論著「居家安老」或「社區支援」等問題時，筆者認為更應從生活出發，不應只局限於藥房或復康用品店銷售，而要視長者用品為生活用品的一部分，開拓百貨公司或超市的銷售點，才能支援各區長者的生活需要之餘，更能改變大眾對長者用品的傳統觀念，期望日後在大小超市或百貨公司，都能看見長者用品專櫃的蹤影。

想了解 c!ty'super【樂齡・悠活 】期間限定長者用品專櫃的長者用品，由現在到7月5日，歡迎大家親臨c!ty'super 分店了解更多，給你不一樣的長者用品購物體驗。

【city'super 樂齡・悠活 】

2023年6月22日（四）至7月5日（三）

時代廣場店：銅鑼灣時代廣場B1地庫

海港城店：尖沙咀海港城港威商場三樓3001號舖

新城市廣場店：沙田新城巿廣場一期二樓204-214號舖

國際金融中心店：中環國際金融中心商場一樓1041-1049號舖

文化村期間限定長者用品專櫃詳情 ：https://www.facebook.com/culturehomes







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