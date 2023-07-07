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接受手術對大部分病人，特別是癌症患者，為最徹底的治療方法，惟手術風險不少，併發肺炎和心臟病等機會也較高。新界西醫院聯網2019年成立聯網中首個術前心肺預健醫療團隊，為有需要接受大型複雜手術的高風險病人，進行術前心肺評估，並「度身訂造」一系列術前預健訓練，助他們在短時間內提升體能和降低手術風險，截至上月已逾700名病人受惠。

新界西醫院聯網術前心肺預健醫療團隊，獲選為醫管局傑出團隊2023。

體能某程度上能反映一個人承受手術的能力，新界西醫院聯網早在2013年已在胸肺手術上展開術前心肺預健先導計劃，4年前更擴展至所有手術，並成立術前心肺預健醫療團隊，為整個醫管局聯網中的先鋒，更獲選為醫管局傑出團隊2023。

新界西聯網 首設術前心肺預健醫療團隊

約50名麻醉科、內科及康復科、物理治療等團隊，為年長及有多項重症紀錄的高風險病人，進行術前心肺運動測試，按每名病人的心臟、血管和呼吸系統負荷水平，制定個人化術前預健訓練，包括藥物治療、呼吸訓練、帶氧運動如踩單車、步行等，並按需要調節強度，助其體能達到最佳狀態，降低接受各種手術及引致併發症的風險。

團隊截至上月已服務逾700人，一半以上為70歲以上長者，7成人經評估後進行適度家居訓練和跟進，便可接受手術；3成人則因起初評估不達標，須接受術前預健，才再進行手術，當中接受門診及住院服務者各半，費用為一般門診或住院收費。

新界西醫院聯網麻醉科及手術室服務部顧問醫生林嘉雯指，以往病人如要接受術前心肺評估，一般只能作單一器官檢測，如肺功能測試、心臟超聲波等，未能全面反映其承受手術能力和術後狀態，要「估估下」，惟透過跨專科合作能提供一站式評估，準確模擬身體接受手術時的情況。

跨專科合作 準確模擬手術時身體情況

林稱，腫瘤科病人一般僅有2至3周把身體狀態調整至最佳以接受手術，若訓練強度有誤，將構成影響。團隊2021年重組架構，麻醉科一發現病人有腫瘤或需做手術切除時，便立即轉介，不再待手術前才通報，成功把可訓練時間由2周延至6周；醫生又會助病人調整藥物控制病情，確保可承受訓練和手術。如有患嚴重肺氣腫的肺癌病人，6分鐘只能步行200米，被評定肺部切除手術風險極高；幸入院經藥物調節，加密體能及呼吸訓練後，表現改善，最後順利完成手術。

屯門醫院內科及老人科顧問醫生朱振國亦指，以往若遇上複雜臨床狀況影響手術風險，麻醉科會向個別專科或專職醫療部門求助，但待風險因素如高糖血等在治療後可控時，病人只剩很少時間提升體能，惟跨專科團隊現可爭取訓練與術前治療同步，爭分奪秒改善病人狀態。病人最少要進行術前預健2至3周，每次1至2小時，有個案則需接受長達12周，但未必所有病人身體狀況能提升至可接受手術程度，惟林強調，預健可減少術後死亡率和應對併發症的人力物力，兩者需平衡。

不少長者獨居，即使能承受手術，也未必能獨自應付術後情況。朱指，透過術前預健，他們建立很好體能基礎，亦加快術後復元進度；持續評估和訓練更可讓病人與家屬，及早商討其他治療方案、有更多情緒支援等。







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