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今個夏天，大家開始郁動了嗎？為推廣「普及體育」，康樂及文化事務署（康文署）於8月6日（星期日）舉行「全民運動日2023」，大部分康體設施於當日免費開放！無論時時運動還是懶做運動的你，都應該把握機會Book場郁動下玩下！幾時開始可以預訂場地？有甚麼康體設施免費？即睇「全民運動日2023」詳情！

超過20種康體設施免費開放！水上活動都有份？

於8月6日「全民運動日2023」當日，多個康文署豁下設施都會免費開放給大家使用，包括難搶的羽毛球場、籃球場，以及在夏天最愛的公眾游泳池！不過想於當日免費享受設施的話，仍然需要預先訂場地，大部分設施都不能walk in！

大家可於7月31日（星期一）上午7時起在各區「康體通」訂場櫃枱（不包括自助服務站）及網上預訂系統以先到先得方式預訂8月6日的康樂設施；屯門康樂體育中心「康體通」訂場櫃枱將於上午7時45分開始提供服務；而水上活動中心、度假營及各分區康樂事務辦事處則於上午8時30分開始提供服務，屆時必定很多人湧入系統及排隊，大家一定要mark低時間預訂場地！

（圖片來源：晴報）

8月6日開放予市民免費使用的康體設施：

1. 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道；

2. 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

3. 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）；及

4. 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）。

*公眾游泳池設施無須預約，市民只需於泳池開放時段前在泳池入口處排隊輪候，名額先到先得，額滿即止

預訂場地詳情：

日期：7月31日（星期一）起

預訂途徑：各區「康體通」訂場櫃枱、網上預訂系統

網上預訂系統網址：https://w2.leisurelink.lcsd.gov.hk/index/index.jsp;jsessionid=51FC2812B31569A5FEA04905B77B59B8

康文署於當日下午2時至6時亦會在18區指定體育館舉行多元化的免費康體活動，包括健康講座、健體閣、親子、兒童、青少年體育活動，以及適合長者和殘疾人士參與的運動示範和同樂活動。有興趣的朋友可以於7月24日（星期一）上午8時30分於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地領取活動券！







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