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由於政府及社會對疫情非常重視，故新冠病毒病3年以來，無論在醫療現實和市民心理上，地位均凌駕於其他疾病。今時疫情退去，社會復常，如仔細檢視一下「專家」、報告、研究結果等的建議或結論，便會發現其中的粗疏，甚至謬誤。

《華盛頓觀察家報》（《The Washington Examiner》）記者沙徹特爾（Jordan Schachtel）指出，美國「流感消失」是今次疫情最大謎團之一。有些「專家」相信，新冠病毒具有某種病毒優勢效應，擊敗（defeat）了流感病毒株，所以流感便在新冠肆虐期間「消失」了。不過，沙徹特爾卻認為，「流感消失」的真正原因是：一、疫情期間，流感檢測套件「消失」了；二、錯誤理解流感的定義。

資料來源: 世衞(WHO)

沒檢測 沒確診

沙徹特爾指出，疫情期間，尤其是 2020 至 2021 年，美國整整兩年，幾乎無法進行流感檢測，既然沒法檢測，又怎會有「確診的」流感病例 ?這令人想起新冠疫情爆發之初，坊間流傳的一個笑話：有些「久陰真驚」的人，不肯面對現實，檢測新冠，只要瞄到檢測棒呈「一線」（即陰性），便不敢再看下去，甚至索性丟了它，拒絕面對。

原來有心理學理論可以解釋這種自欺欺人的阿Q行為。被譽為「法國佛洛伊德」的精神分析師拉岡（Jacques Lacan）有「主體分裂」（Split Subject）理論，指人類內心有兩種不同的意識：現實世界的意識和自己想像中的意識。當一個人選擇掩耳盜鈴時，他的現實意識可能知道問題存在，但他的想像意識卻選擇忽視它。

除這個簡單得令入啼笑皆非的原因外，流感檢測工具的「消失」，更可能與絕大多數的流感檢測套件製造商，都轉而生產新冠病毒檢測棒有關。政府公共衞生部門和製造商都說，無論是從醫療，還是從商業的角度看，新冠病毒都更優先，與流感相關的檢測產品自然停產，而這個原因比另一個更為重要。簡言之，這個「邏輯」是：沒有檢測棒，便不會有「陽性」。

全都入新冠數 ?

與新冠病毒相關、每年營業額遠超 1,000 億美元的產業出現前，流感幾乎都是通過醫生來診斷，而不是通過檢測而確診。不過，經醫生診斷的「流感」病例實際上很少真正來自真正的流感病毒。流感和新冠病毒都有相同的症狀，因此在疫情期間，潛在的流感病例或死亡，往往會被診斷並歸類為新冠病例或死亡個案。

先不說流感和普通感冒已有分別，在過去幾年，所有呼吸系統感染疾病都大有機會劃為「新冠」病例或死亡個案。時至今日，美國新冠病毒感染人數逾 1億，死亡人數逾 110萬，其中有多少是其他病毒感染？原因不明的又有多少？不知道。

今時本港疫情雖已遠去，但港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅日前建議，市民仍須繼續保持個人及手部衞生，在室內人多的地方宜戴口罩。

不過，面對年底可能再出現的新一波疫情高峰，港府防疫抗疫，除要呼籲高危族群接種疫苗之外，像美國「專家」的粗疏或謬誤，實應引以為鑑。

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