收藏文章

坊間流傳說法，指人體酸鹼度水平如偏向酸性，將更易患病，尤其尿酸問題，因不同部位形成結晶，引致痛風、關節痛及腎功能受損等問題。有風濕及內科專科醫生指，人體吸收鹼性食物對排放尿酸有一定幫助，惟坊間流傳的服用梳打粉「療法」，則未有科學研究證明其效用，服食過量會導致腸胃不適，嚴重者更會出現肌肉抽搐、神志不清和心律不正等問題，甚至可致命。

營養師陳筠霖

香港營養師學會認可營養師陳筠霖指，人體內不同器官及體液都有不同的酸鹼值，如血液酸鹼度pH值一般是7.35至7.45，胃酸pH值則可至3.5以下，而正常尿液的pH值是呈弱鹼性的pH6.5以上，但患有痛風或高尿酸的人士，其尿液pH值則為6.2或以下。

尿酸形成結晶可致腎石

她表示，食物或身體細胞會含有嘌呤，其代謝會產生尿酸，惟一般而言，尿酸如同其他人體代謝後體內的廢物，可經由腎臟藉尿液排走，惟如患上腎病或腎衰竭，則較難正常排走酸性物質，積聚的尿酸更可形成結晶。風濕及內科專科醫生余嘉龍補充，尿酸在身體不同部位都可形成結晶，如在腎臟內可形成腎石影響其功能，於關節中積聚則可導致發炎，長遠更可令其變形，血液內尿酸水平過高亦會觸發高血壓。

風濕及內科專科醫生余嘉龍

至於梳打粉能否產生「中和」作用，余嘉龍謂，以往有小型研究顯示，如多食用鹼性食物如水果、蔬菜等，在排走尿酸上有一定作用，因此梳打粉理論上也能達此效果。惟他警告，不同人的身體承受能力不一樣，難以定義應吃多少梳打粉，以往也缺乏相關研究，故不屬於正規方法；且人體體內的酸鹼度只要有少許不平衡，即容易引發身體問題，輕則引致腸胃不適、頭痛、噁心嘔吐等，嚴重可致肌肉乏力或抽搐、神志不清和心律不正，甚至可能導致死亡。陳筠霖稱，目前沒太多科學研究證明梳打粉對控尿酸的作用。

宜避吃高嘌呤食物

如要遏抑尿酸水平，陳筠霖強調，要從飲食上着手，平時避免紅肉、動物內臟、貝殼類海產、大豆食品、酒精等高嘌呤食物，同時保持均衡健康飲食和多飲水，令身體減少製造尿酸，需要時亦可服食降尿酸藥，以溶化體內的尿酸結晶。