收藏文章

馬太太一向為人樂觀，照顧家庭頭頭是道，但一年前突然性情大變，經常發脾氣，有時甚至無理取鬧，記性變得很差，翻箱倒櫃尋東尋西，閙大半天，也沒有結果。家人見她情緒不穩，以為只是年紀大性格變的關係，所以就沒有積極處理。直至半年前情況變得更嚴重，所以才驚覺要帶她去求醫，結果發現馬太太患上老年失智症。

馬小姐問：「譚博士，中醫角度如何看老年失智？」

我答：「從中醫角度裏，老年失智症（腦退化症）歸屬為「善忘」、「癡呆」、 「癲狂」等神志異常疾病範疇。老年失智症常見成因包括：腦神經退化、頭部外傷後、頭骨移位、腦血管意外後，或腫瘤等因素引發。中醫認為老年失智症由於年老體衰、腎氣不足、情志內傷、飲食失節等原因，導致心、肝、脾、腎臟腑功能失調。中醫治療可從通經絡、養心氣、補益肝腎和化痰祛瘀方向著手。

《親愛的備忘》劇照

老年失智是常見的隱性退行性變性腦病，發病緩慢，常常被人忽略。多數家屬及親人不了解失智症的早期症狀，認為年紀大了記憶減退、脾氣古怪、性格改變是正常事，結果耽誤了早期診治。早期處理老年失智症可延緩其發生或發展5至10年。」

馬小姐續問：「失智症的早期有甚麼症狀？」

我答：「可概括為10大徵兆：健忘、詞不達意、時間和地點概念混亂、判斷力下降、抽象思維能力喪失、隨手亂放物品、脾氣異常、行為異常、性格變化、失去主動性。但當失智症發展到中、晚期時，已經喪失最佳的預防及治療時機。其實，以下三種方法，對患者診斷早期老年失智（腦退化症）都有幫助。

第一個方法是背單詞記憶力檢查法。首先向懷疑患者提出10個詞語，如：冰糖、食鹽、頸鏈、短裙、相架、積木、眼睛、手指、汽水、雞肉。讓受檢者用1分鐘時間背讀。5分鐘之後，再讓受檢查者背出這10個單詞。正常65至85歲老人還可以記住6個詞以上，但如果記不到3個詞語，便可判斷為老年失智。診斷準確率可達95.2%。

第二個方法是聞味。測試有沒有能力分辨出10種特定氣味，就能清楚地預測是否患有失智症。例如：是香橙、芝麻油、肥皂、薄荷醇、朱古力、芒果、艾灸、紫丁香、檸檬和皮革等10種氣味。

第三個方法是簡易精神狀況檢查法 。

輕度痴呆：記性差，常忘記事物，說完話就忘，脾氣開始變得古怪，但生活可以自理。

中度痴呆：記憶繼續衰退，尤其是最近的記憶，認知功能開始下降，不認識熟人和家人，開始偶爾迷路，生活上需要別人幫忙。

重度痴呆：記憶及智力嚴重衰退，忘記自己的年齡，意識混亂，會大小便失禁，生活已不能自理。

當發現輕度失智時，應盡早求醫，早期診治能有效防止病情進一步發展。」

馬小姐問：「中醫怎樣治療老年失智症？」

我答：「老年失智症可分為五種類型，包括：肝氣鬱結、脾失健運、氣虛痰瘀、心脾兩虛以及肝腎虧虛型。各種類型都可用針灸配合內服中藥治療。例如針刺：風池、神門、四神聰、內關等穴，佐以艾灸，都有益智開竅之功效。

1. 肝氣鬱結：常見於容易精神緊張、憂鬱哀愁者，由於長期情志不穩，致使經絡不通，腦部神經容易退化。症見：精神恍惚、情緒低落、神情呆滯、悲傷欲哭、胸悶煩躁、記憶減退等。

2. 心脾兩虛：除了記憶減退外，還伴見心悸心慌、心緒不寧、眠差多夢、大便不調、倦怠無力等。

3. 肝腎虧虛：沉默少言、雙目無神、眩暈眼花、腰膝痠軟、二便頻繁或失禁等。

4. 脾失健運：胃口不佳、不思飲食、口吐涎沫、喃喃自語、神呆目滯、智力減退、精神抑鬱等。

5. 氣虛痰瘀：常見於有中風史或慢性病人身上，症見：口眼歪斜、語言不利、半身不遂、表情呆滯、思維遲鈍、記憶減退等。」

馬小姐續：「有沒有食療好介紹？」

我答：「有，

益智仁花生粥（1人分量）

材料：益智仁3錢、花生1両、粳米2両、陳皮1角、紅棗3枚、瘦肉6両、生薑及鹽少許

做法：以上材料放入砂鍋內，加水煮至米熟成粥

服法：每晨空腹溫熱食用，每周3次

功效：補益肝腎，醒腦益智。粳米、陳皮健脾和胃，生薑調和氣血，益智仁、花生補腎益智。現代研究花生中的卵磷脂是大腦神經系統所需要的物質，可延緩記憶力衰退。」

馬小姐笑說：「長知識了！」







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加