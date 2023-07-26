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大家是否同意廁所板是其中一樣最骯髒的家品？但你有沒有想過，原來你的床單、枕頭套可能比它還要多細菌黏附？美國有研究指假如枕頭套7日不清洗，細菌量比廁所板還要多出接近2萬倍！嚴重的話還會引發2大細菌滋生及導致全身痕癢！

枕頭套、床單7天不洗 細菌量比廁所板多出1.7萬倍！

根據美國床單公司AmeriSleep近日發布的研究，機構連續4星期進行實驗，分析細菌在未洗的床單及枕頭套的滋生情況，於是在每周初採集3名人士未洗的枕頭套，發現1周後，枕頭套及床單每平方英寸含有300萬至500萬CFU（菌落形成單位），即是比廁所板的含菌量多出1.7萬倍、比浴室門柄細菌多出2.5萬倍，當中更包括桿菌及革蘭氏陽性球菌！

（圖片來源：Unsplash）

這一刻你可能會想，假如已洗澡，確保自己乾淨後才睡在床上應該沒事吧？非也！當我們睡覺時所冒的汗水、頭髮或皮膚的油脂、死皮細胞等，甚至女士懶惰時沒有卸妝直接睡覺，臉上的化妝品都有機會令枕頭套及床單滋生細菌！因此保持清潔當然重要，但我們花這麼多時間在床上休息，亦難免留下一些骯髒物，所以必須定時清洗床上用品！

不洗床上用品滋生2大細菌、睡醒覺得全身痕癢？可能是塵蟎作怪！

桿菌分為不同種類，最為人所知的有大腸桿菌等，在研究亦發現，床上用品上發現了導致食物中毒的桿菌，另外還發現革蘭氏陽性球菌，而這種細菌危險之處在於它會使人體對抗生素產生耐藥性。

（圖片來源：iStock）

除了各種細菌滋生引發疾病令人擔憂外，有沒有試過醒來時身體感到痕癢？原來我們遺留在床上的汗水及死皮細胞都是塵蟎的「糧食」，換言之當你的床單及枕頭套一直不清洗，牠們的「糧食」就會更多，當牠們繁殖速度愈來愈快，就會經常明顯感覺到「被蝨咬」的感覺，長遠而言十分困擾！

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