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蘇太太由於經常感到胸悶、翳痛，以為只是胃痛到來求醫，結果發現血管栓塞導致心肌梗塞，故此出現一系列的不適，所以她很配合依時覆診治療。今日，就由女兒陪同覆診。

蘇小姐問：「譚博士，中醫方法是怎樣治療心臟病？」

我答：「中醫認為：『心主血，肺主力』是說心與肺是胸腔中相鄰的兩個器官，心在前肺在後，心臟負責推進血液的運動，肺主呼吸。這就引起醫學界對肺臟與心臟關係的研究，心肺關係密切，有以下三點：

圖片來源：Unsplash

1. 心臟消耗的氧氣全部來源於肺，肺出問題直接導致心臟病。中醫認為『心肺同源』這是心肺同治的理論源泉。心臟本身耗氧佔整個人體20%左右，若肺部出現病變，最先缺氧的就是心臟。如果長期輕度缺氧，會使心肌收縮增強，心率加快引發冠心病，嚴重缺氧時血壓、心率均下降，導致心肌壞死，心臟衰竭，甚至心臟驟停。

2. 治療心臟，通過肺部「呼吸給藥」速度最快，效果最好。早就有醫學家提出，肺部給藥是治療心臟病的最好途徑。血液經右心室輸出，都會進入肺動脈送至肺泡，然後通過肺部呼吸，在肺部壓力下進入心臟，如果此時通過呼吸使有效藥物成分由鼻腔進入肺部，就會經由透析作用溶進血液，10秒左右到達左心房，被心肌細胞吸收，快速治療心髒病，溶解冠狀動脈上的粥樣硬化斑塊。可以說，通過呼吸學進行肺部給藥治心臟，是快速消除症狀，根治心髒病的一條捷徑，像心臟病人身上常備救心盒，通過鼻子一聞達到救命的目的，就是典型呼吸給藥方式。

3. 心臟病患者，通過肺動力帶動心動力，可達到救心，護心的目的，甚至能夠防止心梗意外猝死的發生。患者心臟病發作時，可能心臟與肺都已停止工作，這時可以通過啟動肺動力來恢復心動力，比如：心肺復甦法，邊按壓胸口，一邊進行人工呼吸，就是通過恢復病人呼吸，借助肺部的舒張壓、收縮壓，以肺動力帶動心動力的典型治療方法。

另外，心臟病人常用的「救心盒」，就是在心梗發作時，通過鼻孔吸入藥物氣體，先啟動肺動力，促進已停止的血液進行流動，再給心臟運送含有氧氣的血液，重新啟動心臟。一般肺部持續有節奏的運動幾分鐘，就可以將心臟再次啟動，使心臟恢復工作，讓病人擺脫死亡危險。

簡單來說，就是透過強心、肺，以達到治療心臟病的功效。 」

蘇小姐續：「就是用針灸嗎？」

我答：「對，針刺：肺俞、心俞和內關等穴，以補手法，佐從艾灸，留針20分鐘，七次為一療程，便可有效達到強心補肺之效。」

蘇小姐問：「那麼剛才譚博士你提到的吸入法又怎樣做呢？」

我答：「艾灸作用在局部的穴位同時可從鼻子吸入，所以便可達到一個治療，兩個效果。」

蘇小姐說：「就這麼簡單？」

我答：「心臟病患者在日常除了堅持治療外，還要養成良好的生活習慣，才可以緩解病症。治療固然重要，但是預防也是不容忽視的。簡單來說，就是早睡早起，三餐合理飲食，心境平靜，勞逸適宜。」

蘇小姐點頭說：「我明白了！」







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