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持續數年的疫情，影響不少人的生活及工作，曾有研究指，在新冠疫情影響下，全球及香港的抑鬱症病例亦有增加。有專科醫生指，在精神科專科門診求診者中，不少人被診斷患重度抑鬱症（MDD），而頑治性抑鬱症（TRD）是MDD的一種，兩者症狀雖然相似，但TRD患者在住院日數、抑鬱發作、併發其他精神疾病及醫療開支均較高，患者企圖自殘的風險亦較高，情況不容忽視。

據醫管局數據，2020至21年有逾27萬名患者尋求精神科服務，約6成介乎18至64歲；而精神科專科門診求診人次，亦從2016至17年的不足86萬次，升至2020至21年的逾91萬次，增幅達6.7%。

易併發其他精神疾病

精神科專科醫生王明爍建議抑鬱症患者康復後應學習處理壓力，亦可透過做運動、建立興趣、看搞笑影片等減壓。（冼偉倫攝）

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍指，據臨床經驗，精神科專科門診求診患者中，不少人患有重度抑鬱症（MDD），而頑治性抑鬱症（TRD）是MDD的一種；當患者對至少兩種一線抗抑鬱藥物無效或未能達到治療效果時，則被診斷為TRD。他指兩種抑鬱的症狀很相似，但TRD的症狀更嚴重，患者的住院日數、抑鬱發作、併發其他精神疾病及總體醫療費開支都較高，且企圖自殘的風險亦較高。

他說，過去數十年，醫學界專注研究單胺假說，提出抑鬱症患者的單胺類神經遞質（包括血清素、去甲腎上腺素和多巴胺）水平出現失衡而致病，故大部分口服抗抑鬱藥的運作原理皆針對單胺系統。但美國有研究顯示，約3成MDD患者對傳統治療未能達到治療效果，可見引致抑鬱症並非只有單胺系統失調。

王續稱，最近10年醫學界發現谷氨酸訊號錯誤可能是引致TRD原因之一。新式噴鼻式抗抑鬱藥以谷氨酸系統為作用機制，能修復患者的谷氨酸訊號錯誤，令負責情緒調節的大腦關鍵區域，恢復並增加突觸蛋白的數量，使神經細胞回復有效溝通，進而快速控制病情。患者須在醫護指導下，每周用藥兩次，連續4周；隨後從第9周開始，每兩周施用一次，直到症狀改善6個月為止。有臨床研究顯示，相較口服抗抑鬱藥物，噴鼻式抗抑鬱藥物合併口服抗抑鬱藥物的緩解率高達53%，且可以數小時內緩解患者的自殺念頭。

新藥副作用 或致頭暈血壓升

不過，新藥亦有副作用，部分病人在頭3次用藥時，或會出現頭暈、作嘔、心跳加速等，通常1小時後有所緩解；部分病人亦有解離症狀，如感到害怕、身體輕飄飄等，患者的血壓亦有機會輕微升高，故每次用藥後，醫護人員需至少監測患者兩個小時。新藥兩年前已獲衞生署批准使用，去年已納入醫管局藥物名冊。

除了藥物治療，心理、社會因素同樣重要。王建議抑鬱症患者康復後應學習處理壓力，亦可透過做運動、建立興趣、看搞笑影片等減壓。







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