收藏文章

本欄兩周前提過，美軍打了mRNA新冠疫苗後，心肌炎病例較之前激增逾1.5倍。有心臟科專家直言，mRNA疫苗確會引致可致命的心肌炎。打mRNA除有損心臟之外，還會誘發其他不良反應或異常情況，但導致人類患上糖尿病卻出乎醫學界意料之外。

繼美軍打了mRNA證實有事後，另有研究也顯示，接種莫德納(Moderna ) mRNA疫苗後，亞臨床心臟損傷比預期中更為普遍。瑞士一間醫院每 35 名打了針的醫護人員中，就有 1 人出現與mRNA疫苗相關的心臟損傷情況，約3%出事。

損害心肌細胞

「亞臨床」(sub-clinical) 心臟損傷是指沒有臨床病徵或病徵不確切、不特別異常，而只由實驗室檢測結果而診斷的心臟損傷。研究指出，mRNA 對心臟的長期影響仍不詳，但已知mRNA疫苗會導致心肌炎，以及多種心臟損害。

瑞士巴塞爾大學醫院教授、心臟科專家兼首席研究員穆勒(Christian Muller)表示，人體內心肌無法再生，每年重複打mRNA疫苗或會對心肌細胞造成中等程度的傷害。

另有幾項研究也跟進了輝瑞(mRNA)疫苗接種後，出現的心肌炎反應。泰國有301 名青少年打第2針後，有88人(29%)出現了心血管影響，包括胸痛，其中7人被診斷為心臟發炎，約佔2.3%，與瑞士醫護人員出事的百分比相若。

異常率24 倍

除了很可能令心臟受損外，打mRNA疫苗還可能令人有其他不良反應或出現異常情況。澳洲有報告顯示，與其他疫苗相比，當地打新冠疫苗(主要是mRNA)出現不良反應的比率(264%)是其他疫苗(11%)的 24 倍 ! (見表)

打針數量 不良反應 / 異常事件 每10萬針事故率(%) 非新冠疫苗 1,808,050 200 11.1 新冠疫苗 3,948,673 10,428 264.1

資料來源: 西澳洲衞生部

澳洲各種疫苗的異常事件比率當然各有不同：Spikevax (莫德納) 疫苗每 10萬劑出現了 281.4宗異常 ；Comirnaty (輝瑞) 出現 244.8 宗，Vaxzevria (阿斯利康) 則出現了 306宗，而該疫苗在年輕人出現凝血報告後已隨即被剔除，不再獲准用。

以上所謂的「不良反應」或「異常事件」可能是輕微的，例如手臂痠痛，但也有可能情況嚴重，包括過敏反應、由血小板減少綜合症 (TTS)所造成的血栓、免疫系統疾病吉巴氏綜合症 (GBS)、心包炎等。

引發糖尿病

此外，有研究人員亦懷疑，mRNA疫苗會引發成人新發潛伏性自身免疫糖尿病 (或「1.5型糖尿病」，LADA) 。有研究結果顯示，打mRNA 疫苗會導致糖尿病酮症酸中毒或高血糖綜合症，以及新發糖尿病 (DM)。

儘管mRNA疫苗存在心臟損傷、不良反應、糖尿病等眾多憂慮，澳洲政府仍與莫德納合作，利用未成熟的實驗性mRNA 技術，生產主要針對流感、新冠及呼吸道合胞病毒(RSV) 的3重疫苗。

這種「超級疫苗」固然涉及藥廠在全球疫苗市場的競爭及利益，也意味着mRNA疫苗不但會繼續存在，而且正逐步擴大它危害人類健康的範圍，尤其是莫德納mRNA季節性流感疫苗的 臨床試驗結果，顯示了出現副作用的比率較高：7成接受試驗者出現頭痛、腫脹及疲勞等，反觀傳統流感疫苗副作用的比例不足一半 (48%)，但mRNA對乙型流感的功效，卻不見得比現有的疫苗更好。權衡利害，為甚麼還要迷信於mRNA這「新技術」呢 ?

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載