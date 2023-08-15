收藏文章

夏日炎炎，暑性大熱，毛竅開泄，人體內的正氣及營養會隨津液（汗水）流失而耗損，體質及抵抗力都有所下降，所謂「無病三分虛」。香港人平日生活緊張忙碌，食無定時，若飲食不加以節制，夏日進食生冷過多，你的腸胃就不讓你好過。胃痛可說是極度普遍的都市病，十個成年人當中，有九個都試過胃痛。胃痛是臨床上常見的一個症狀，多見急慢性胃炎，胃、十二指腸潰瘍病，也見於胃黏膜脫垂、胃下垂、胰腺炎、膽囊炎及膽石症等病。

註冊中醫師張立彤在中醫角度分析一般常見胃痛之原因如下：

● 飲食不節、暴飲暴食或過食生冷肥甘之品，以致脾胃受傷，食滯中焦，氣機不利而產生胃脘疼痛。或因寒涼傷中，胃陽被遏，正邪交爭，而胃痛乃作。

● 肝對脾胃有疏泄作用，如因惱怒抑鬱，氣鬱傷肝，肝失條達，橫逆犯胃，亦可發生胃痛。

● 脾胃虛弱、病後脾胃受損或素體脾胃虛弱，中陽不振，寒從內生，以致脾不運化，胃失和降，而發生疼痛。胃陰素虛或病久陰傷，胃失濡養，胃氣不和亦能發生疼痛。

上述病因，既可單獨致病，又往往相互影響，而出現寒熱互見、虛實錯雜、陰陽並損之症候，臨症時必須靈活掌握。

張醫師指出，許多人知道秋燥要從潤肺生津，但在忙碌於滋陰進補的同時，卻忽略了護胃養胃。入秋後天氣漸漸轉涼，不少人會開始覺得胃部出現不適，特別是患有慢性胃炎的人群，會出現胃脹、胃痛、嘔吐、噯氣等情況。胃為六腑之一，以通為順，以降為和，乃水穀之海；胃主磨，乃多氣多血之腑，體陽而用陰，一受寒涼則氣滯血凝，每每出現疼痛脹滿之症狀。從五行學說來看，胃屬燥土，喜潤惡燥。另外，秋燥容易影響肝臟，而肝和胃的關係也非常密切，脾胃的運化功能有賴於肝氣的疏泄，因此緊張、焦慮、鬱悶、惱怒等情緒都容易傷肝，造成肝氣不疏，脾失運化，繼而出現一系列消化道疾病症狀。

張醫師提醒，脾胃乃後天之本，食物變成氣血，也全靠脾胃。脾胃一傷，便容易百病叢生。良好的飲食習慣要從小培養，胃病患者的三大飲食原則：

宜少宜精：少吃多餐，晚飯宜少，盡量減少對胃黏膜的刺激。宜精指對食物的要求，每餐盡力做到營養均衡。

宜溫宜淡：嗜冷嗜熱不可過。過份生冷或熱燙的飲食容易造成食道和胃的損傷。保持清淡飲食原則，新鮮蔬菜五穀都為健胃佳品，易於消化吸收，又利於胃病的恢復，而且可使人長壽。

宜軟宜緩：避免進食油煎、油炸、半熟之品及堅硬食物，既難於消化，亦會刺傷胃絡。常常忽略細嚼慢咽，當充分地咀嚼食物時，唾液會大量分泌，既有利於食物的消化吸收，又能有防癌和抗衰老的效果。

養胃食療推介

麥芽消滯茶

材料：麥芽5錢、雲苓4錢、雞內金3錢、北山楂3錢、蘋果1個

製法：先將以上材料浸洗乾淨，加水五碗，共入煲，以大火煲滾後，轉慢火煎四十五分鐘即可飲用。

功效：消食開胃，適用於飲食失節（過食澱粉類或肉類食物）的嘔吐腹脹、噯氣噯酸。

健胃豬肚湯

材料：砂仁2錢、枳殼3錢、青皮2錢、豬肚1個、黑、白胡椒各3錢

製法：先將豬肚洗淨去油切片汆水，加水十碗與其他浸洗乾淨的材料共入煲，以大火煲滾後，轉慢火煲約兩個小時，加鹽調味，即可飲用

功效：疏肝理氣，和胃止痛。特別適合每因情志不舒而痛作，痛無定時人士。

鯽魚暖胃湯

材料：鯽魚1條、蓮子5錢、白胡椒2錢、紅棗4粒、生薑3片、紹興酒1至2匙

製法：先將鯽魚去腸雜洗淨，入油鍋煎至微黃後，贊酒迫出白汁，加水適量與其他浸洗乾淨的材料共入煲，以大火煲滾後，轉慢火煲約一個小時左右，加鹽調味，即可飲用

功效：溫中和胃，理氣止痛，開胃助消化。特別適合畏寒喜溫，得溫則舒者。

花旗參石斛燉瘦肉湯

材料：花旗參3錢、霍山石斛3錢、無磺百合4錢、無磺淮山1兩、無花果4個、紅棗4粒、瘦肉半斤

製法：將瘦肉洗淨汆水，切塊；其餘材料浸洗乾淨；將所有洗淨材料放入燉盅內，加入清水適量，隔水燉2小時，加鹽調味即可

功效：養陰益胃，緩急止痛。特別適合胃脘隱痛，綿綿不已，嘈雜似饑，不思飲食，口燥咽乾，大便乾結，舌紅少津者。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載