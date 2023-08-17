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近日一則由世界衛生組織公佈，全球媒體報道，卻沒多少人理會的消息：世界衛生組織於2023年8月9日把在多國傳播的EG.5冠狀病毒株歸類為新冠病毒中「需要留意的」變異株，表示該病毒株變種目前未對公共健康構成重大的威脅，但不排除未來出現危險變種的風險。

據報道，世衛組織正在追蹤幾種新冠病毒變異株，包括目前正在美國和英國傳播的新冠病毒變異株EG.5；發現EG.5的傳播性近期有所增加，但殺傷力不比其他Omicron變種更嚴重。

世衛組織通過評估病毒變異株的傳播能力和變異能力等，將變異株分為「需要監測的」、「需要留意的」、「需要關注的」變異株三個類別。世衛組織總幹事譚德塞指出：「出現更危險變種的風險仍然存在，可能導致病例和死亡人數突然增加。」

EG.5與三陽

鑑於EG.5變種病毒的在全球多地呈上升趨勢，雖然暫時並未構成具有更高公共衛生風險，世衛組織強烈呼籲各國共用有關新冠病毒數據，為未來秋冬季的防疫做好準備。

EG.5.0及EG.5.1的變種病毒株在美國快速傳播流行，估計佔病例的17%以上，是該病毒在該國以至全球上升的原因，並且在中國、韓國、日本和加拿大等國也發現了這種變種正在廣泛傳播中。

世界衛生組織在風險評估中表示：「總的來說，現有證據並不表明EG.5相對於目前流行的其他Omicron後代譜系具有額外的公共衛生風險。」但補充說，現在是時候需要對EG.5帶來的風險進行更全面的評估。

7月以來，中國一些地區醫院感染科病房收治的新冠感染重症患者比例約為5%，主要集中在首陽、高齡、基礎疾病控制不佳以及未接種新冠疫苗的人群中。而實際就診患者中，短期內重複感染、三陽的情況很少，四陽幾乎沒有，呼籲群衆不需過分憂慮，但要保持警惕入秋後新冠傳播發展。

EG.5的傳播

EG.5是新冠病毒Omicron亞變異株XBB.1.9.2的後代，於今年2月17日首次被發現，病毒進入人體細胞和組織的方式也與XBB.1.5和其他Omicron變異株類似；民間把該變異株按照希臘字母表給起名為Eris，但並未得到世衛組織官方的正式認可。

7月初至今，EG.5導致的新冠感染病例愈來愈多，世衛組織於7月19日將其列為「需要監測的」變異株，8月9日升級為「需要留意的」變異株。

截至8月7日，來自51個國家的7,354份EG.5基因序列已被確認，包括美國、韓國、日本、加拿大、澳大利亞、新加坡、英國、法國、葡萄牙和西班牙等國。

世衛組織在其最新評估中提及EG.5以及與其密切相關的亞變異株，其中包括EG.5.1。據英國衛生安全局稱，EG.5.1目前約佔醫院檢測發現的新冠病例的七分之一；美國疾病控制和預防中心CDC估計，EG.5從4月份起就已經在美國流行，目前約造成17%的新感染病例，已超越Omicron其他亞變異株，成為最常見的變異株。美國各地因新冠住院的人數不斷增加，8月初一週住院人數增加了12.5%，達到9,056人。

疫苗預防EG.5感染

EG.5.1具有XBB.1.9.2所沒有的兩個重要的附加突變，EG.5.1中額外的微小變化，使其在傳播方面比EG.5更具優勢。美國疾病預防控制中心稱，目前可用的治療方法和疫苗預計仍對該變異株有效。英國衛生安全局表示，疫苗接種仍然是抵禦未來新冠疫情的最佳防禦措施，因此儘快接種所有符合條件的疫苗仍然非常重要。

EG.5症狀

EG.5許多症狀與感冒和流感症狀相似，一般人要判斷自己是否感染了新冠病毒、重感冒或其他疾病，都甚為模糊，感染新冠原來的三個症狀：

• 持續咳嗽

• 發燒或高溫

• 氣味或味道喪失或改變

於是世衛組織在原來官方列表的三個基礎症狀以外，添加了九種新的冠狀病毒症狀，包括喉嚨痛、肌肉疼痛和腹瀉等：

• 呼吸急促

• 感到疲倦或精疲力盡、缺乏精力

• 肌肉酸痛或疼痛

• 頭痛持續時間比平時更長

• 鼻塞或流鼻涕

• 喉嚨痛、鼻塞或流鼻涕

• 食欲不振

• 腹瀉

• 感覺生病或身體不適

建議稱，僅根據症狀無法判斷是否患有新冠、流感或其他呼吸道感染。但當發現這些症狀便需要減少向其他更脆弱人群的傳播，如果個人有任何這些症狀，加上發燒，建議主動在家自我隔離數天。

現在很多人都不會進行新冠病毒檢測，除非病情轉趨嚴重需要住院，更不會知道是否患了EG.5。但如果自我檢測結果呈陽性，建議在接受檢測後的五天內盡量待在家裡，避免與其他人接觸。許多人在五天後將不再具有傳染性，有些人可能仍能在長達10天的時間內傳播病毒。

高危人群

對於大多數接種過疫苗的人以及兒童來說，即使他們沒有接種疫苗，新冠病毒感染通常很輕微，通常會持續一周左右。但一些群體仍然面臨較高的風險，需要保護免受新冠病毒和其他呼吸道感染的影響，包括：

• 長者

• 懷孕者

• 未接種疫苗者

• 免疫系統潛在高風險患上嚴重疾病任何年齡段的人

• 患有某些長期疾病任何年齡段的人

另外一些早產或患有心臟病的幼兒也面臨感染另一種呼吸道病毒RSV的風險。

新冠的遺害

新冠病毒自出現以來，已在全球造成超過690萬人死亡，確診病例超過7.68億例。世衛組織於2020年3月宣佈此次疫情為大流行，並於今年5月結束了新冠的全球緊急狀態。

世衛組織表示，EG.5的傳播性有所增強，但並不比其他Omicron變種更嚴重，與2021年底流行至今的其他Omicron亞系相比，並沒有發現EG.5的嚴重程度發生變化。

總幹事譚德塞對許多國家沒有向世衛組織報告新冠數據表示遺憾：「只有11%的人報告了與該病毒相關的住院和入住ICU的情況。」

世衛組織針對新冠病毒發佈了一套長期建議，敦促各國繼續報告新冠病毒數據，特別是死亡率數據、發病率數據，並繼續提供疫苗接種，但仍然有不少國家缺乏數據通報，阻礙了抗擊病毒的一切努力。

「大約一年前，我們的處境要好得多，無論是預測、行動或迅速反應」一世衛專家批評，「現在我們這樣做的能力愈來愈遲緩，而且我們這樣做的能力正在下降中。」

有中醫教授表示，同一環境下，是否感染、是否發病、發病的輕重，都與每個人的體質狀態有重要關係，如感身體不適，不可胡亂服用各類中西成藥。而最有效的預防方法是：保持強壯的身體及健康飲食，注意別熬夜、心態好、多運動；日常起居注意個人衛生，在公衆地方戴口罩、常洗手。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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