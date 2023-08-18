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本港人口老化，惟社區對長者護理有限，家居護理支援亦未能滿足需求。世衞早前發布長者綜合護理（ICOPE）篩查工具，透過簡單9條問題，即可幫助家中長者初步評估其活力、認知、運動、心理、視聽等內在能力的情況。有學者認為，ICOPE能篩查社區中有護理依賴風險的長者，及早制定個人化的健康和社區護理方案，提升長者身體功能。

如測試者未能在15秒內，完成5次椅子起立動作，其行動能力或受限。

世衞於2015年發布《老齡化與健康的全球報告》，據世衞定義，健康老齡化是指發展和維持使老年人保持健康的身體功能，而身體功能取決於個人的內在能力及其生活環境之間的互動。

世衞篩查工具 照顧者易掌握

理大世衞社區健康服務中心總監梁綺雯

理大世衞社區健康服務中心總監梁綺雯解釋，內在能力即人的所有身體和心理能力的組合，包括活力、認知、運動、心理、視覺及聽覺能力。隨年紀增加，內在能力無可避免下降，如周遭環境有足夠支援，有助減慢身體功能減退。以行動不便為例，如能提供電動輪椅或居住於較少樓梯的環境，有望提升長者活動能力。

對長者的健康檢查，梁表示，過往社會較偏重醫療或身體狀況的評估，如醫護會關心長者的血糖、血壓等狀況，而忽略個人的整全健康。世衞2019年推出的ICOPE篩查工具，讓照顧者及非醫護人員亦可簡易掌握，為長者進行更全面的快速健康評估，以識別其內在能力衰退的早期迹象，盡早施行健康干預措施，以減緩、停止或扭轉長者變得虛弱或依賴照顧的程度。

ICOPE篩查工具僅9條問題，毋須複雜儀器，即可得知長者的內在能力情況。梁表示，問題經世衞多個研究及數據總結，準確度高，而照顧者在使用時，最好使用原裝句子提問，切忌因問題有沮喪、絕望等敏感字眼，擅自改用不開心等字眼，影響準確度。

理大學者 倡為長者定期評估

梁建議，照顧者可為家中長者進行定期評估，如每半年至1年1次，以及早辨識長者的健康狀態；如有1項內在能力下降，可到地區康健中心進行第二階段全面評估。梁補充，理大現時與11個地區康健中心合作，除為中心職員提供培訓，今年暑假亦為37名理大護理學院的學生提供培訓，料每人至少可為10名長者提供全面評估，並為長者制定個人化的護理計劃。







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